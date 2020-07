A Palazzo San Giacomo di Russi parte una rassegna di cinema gratuita. Prima del film, possibilità di pic nic nel prato

A partire da martedì 7 luglio e fino a martedì 25 agosto, nell’arena di Palazzo San Giacomo, si terrà una rassegna cinematografica interamente gratuita. Le proiezioni inizieranno alle ore 21, ma, per chi lo desiderasse, il prato sarà disponibile già dalle 19.30 per picnic pre film (aperto anche un punto bar).

NB: L’arena non è dotata di sedute, è quindi necessario che ognuno si porti la sua.

IL PROGRAMMA

7 luglio

FARGO di Joel & Ethan Coen

14 luglio

PULP FICTION di Quentin Tarantino

21 luglio

GOSFORD PARK di Robert Altman

28 luglio

INSIDE OUT di Pete Doster

4 agosto

GRAND BUDAPEST HOTEL di Wes Anderson

11 agosto

DILILÌ A PARIGI di Michel Ocelot

18 agosto

ALICE IN WONDERLAND di Tim Burton

25 agosto

WALL–E di Andrew Stanton

In conformità con le disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i posti sono limitati. Per informazioni: Ufficio Cultura, tel. 0544 587641, e-mail: culture@comune.russi.ra.it.