La città che ci piace: ripulita la “discarica” nel Borgo San Rocco. Polizia Locale: “Al lavoro per identificare gli autori”

Dopo le segnalazioni di un lettore, circa lo stato di abbandono in cui versava un angolo di Ravenna, precisamente la zona di Vicolo Farosi, nel centralissimo Borgo San Rocco di Ravenna, la Polizia Locale afferma di aver affrontato il problema e contribuito ad allertare chi di dovere per le attività di sgombero e pulizia. “Sono in corso accertamenti per l’identificazione degli autori – afferma Andrea Giacomini, comandante della Locale ravennate -. L’area continua a venire monitorata perché resti nelle condizioni decorose che merita”.