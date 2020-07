Le meraviglie di Ravenna sul prestigioso giornale francese Le Figaro

Ravenna e i suoi monumenti vengono elogiati nientemeno che in un articolo del prestigioso giornale francese Le Figaro (per i più curiosi, qui l’articolo completo: www.lefigaro.fr).

Tra tutte le meraviglie della nostra città, Le Figaro elogia in particolare “la profusione di sublimi mosaici” del Mausoleo di Galla Placidia e “la formidabile fusione artistica” della Basilica San Vitale.

Per i consigli su dove dormire, il famoso giornale indica Palazzo Bezzi Hotel in via di Roma, 45 (www.palazzobezzi.it), mentre per “la buona tavola” indica il Ristorante Alexander in via Bassa del Pignataro, 8 (www.ristorantealexander.it )