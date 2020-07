Nella splendida cornice del Parco Archeologico di Paestum, domenica 5 luglio, il Maestro Riccardo Muti ha diretto il concerto de Le Vie dell’Amicizia, di Ravenna Festival.

Il grande concerto, di fronte al Tempio di Nettuno, splendido tempio dorico del V secolo a.C. magnificamente conservato, quest’anno è stato dedicato alla Siria e al popolo curdo, per non dimenticare le sofferenze del suo popolo ostaggio della guerra e costretto alla diaspora.

Sul palco, circondati dalle meraviglie archeologiche, i musicisti italiani e siriani, dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e della Syrian Expat Philharmonic Orchestra hanno eseguito l’Eroica di Beethoven.

“Con l’Eroica di Beethoven siamo a Paestum, gemellata con Palmira; questo sottolinea il rapporto tra il nostro mondo e il mondo siriano e il sentimento di fratellanza nei confronti di una terra che visitammo già molti anni fa e dove ebbi l’occasione di lavorare con giovani musicisti siriani – aveva spiegato il Maestro Muti, presentando il concerto -. Siamo fieri di aver incorporato nell’Orchestra Cherubini alcuni musicisti che provengono dalla Filarmonica Siriana Espatriata”.

Il concerto è stato dedicato alla memoria dell’attivista civile Hevrin Khalaf (1984-2019) e dell’archeologo Khaled al-Asaad (1932-2015), vittime dell’Isis. A Paestum, attraverso Paestum, Le vie dell’Amicizia hanno raggiunto la Siria e ne hanno ricordato il patrimonio di arte e cultura custodito in siti come Palmira, gravemente danneggiato dalle sistematiche distruzioni del terrorismo.

“La dedica del Concerto per la Siria di quest’anno è anche quella a Hevrin Khalaf – ha spiegato Riccardo Muti -: questa giovane donna, segretaria generale del Partito del Futuro siriano, attivista per i diritti delle donne e in prima linea per il riconoscimento dell’identità del popolo curdo e per un dialogo pacifico fra curdi, cristiani e arabi, è stata uccisa in un agguato lo scorso ottobre. A rendere omaggio alla dignità e al coraggio di Khalaf e al-Asaad anche la musicista Aynur Doğan e l’artista Zehra Doğan; entrambe di origine curda, entrambe impegnate per la questione femminile, entrambe oggetto di attacchi e censure. Non ne è stata indenne Aynur, che ibrida la tradizione del suo popolo con una sensibilità contemporanea e vanta collaborazioni di prestigio come quella con Yo-Yo Ma, mentre un dipinto sulla distruzione della città di Nusyabin, condiviso sui social media, è valso la condanna a due anni, nove mesi e ventidue giorni a Zehra (che non ha smesso di dipingere nemmeno nelle carceri turche)”.

Sul palcoscenico del Festival si sono esibite anche la cantante Aynur Doğan e l’artista Zehra Doğan. La performance pittorica live di Zehra si è intrecciata al canto di Aynur .

A fine serata Zehra Dogan ha realizzato un disegno su un drappo di pace donato a Cristina Muti in segno di amicizia. Il disegno rappresenta l’antica divinità mediorientale femminile di Ishtar.

Alcuni brani tratti dalla lunga lettera indirizzata al Ravenna Festival da Souad Mohammed Mustafa, madre di Hevrin Kakaf a cui il concerto era dedicato. Lettera tradotta e ricevuta tramite Claudia Giannini che nell’ottobre 2019 aveva collaborato alla sua intervista per La Repubblica.