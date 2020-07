Con gli info point di Hera Ravenna si impara insieme a usare l’isola ecologica interrata di Piazza Andrea Costa

Proseguono le iniziative di informazione di Hera e Comune di Ravenna per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti.

Da oggi fino a sabato 11 luglio un informatore ambientale incaricato da Hera presidierà l’isola ecologica interrata di Piazza Andrea Costa per spiegare ai cittadini come fare la raccolta differenziata e come conferire correttamente i rifiuti presso l’isola. L’informatore, dotato di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale, aiuterà tutte le utenze e le attività a seguire le semplici regole per differenziare e conferire i rifiuti come rispettare il limite massimo di volume dei sacchetti, sminuzzare la carta e il cartone o svuotare da residui liquidi i contenitori di plastica e vetro prima del conferimento.

L’isola ecologica interrata di Piazza Costa, che ha sostituito i cassonetti al servizio del centro città, costituisce per la città di Ravenna una soluzione di minore impatto visivo per supportare i cittadini e le attività del centro a svolgere una corretta raccolta differenziata. Tale soluzione è stata promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Hera con l’obiettivo di aumentare la separazione dei rifiuti e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che sono risorse preziose per l’ambiente. Qui è possibile effettuare in un unico luogo la raccolta separata di: plastica, vetro e lattine, carta e cartone, organico e indifferenziato.

Per le attività del centro di Ravenna è attualmente previsto anche un servizio di raccolta porta a porta dedicato al cartone, per evitare sovraccarichi dell’isola ecologica interrata.