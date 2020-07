Russi. Ripartiamo dalla Stazione. Al via il primo laboratorio pubblico di confronto sull’area ex Faedi

“Ripartiamo dalla Stazione” è un percorso partecipativo promosso da Basket Club Russi A.S.D. in partenariato con Comune di Russi e FINMA srl.

Il progetto partecipativo è sostenuto da Associazione Unione Sportiva Russi s.r.l. S.S.D., Associazione Formula Sport A.S.D., Associazione G.S. Lamone A.S.D., Associazione Polisportiva Bertolt Brecht, Associazione Asd Baseball Softball Club Godo, Associazione Sci Club Scarpantibus e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nel Bando per la Partecipazione 2019.

Con questo percorso partecipativo si metteranno le basi per avviare il processo di rigenerazione della zona della Stazione Ferroviaria di Russi e dell’area limitrofa (area ex Faedi) sede negli anni passati di una florida attività legata alla frutticultura ed ora in stato di abbandono. Si tratta quindi di un’area di cui la cittadinanza si deve riappropriare, cogliendone le potenzialità ad oggi inespresse.

Le attività del percorso partecipativo sono destinate a tutti i cittadini, al mondo del volontariato e dell’associazionismo, a quello della cultura, dell’arte e dello spettacolo ed al mondo dei giovani, degli studenti, degli sportivi. Scopo dei laboratori è generare idee per attivare, nel breve, usi temporanei sperimentali, che riconsegnino alla cittadinanza un luogo sicuro, inclusivo, piacevole e che facciano da volano per il processo di rigenerazione nel medio/lungo periodo

Nelle serate di mercoledì 8 e 15 luglio alle ore 20.45, l’area ex Faedi di Russi ospiterà due laboratori pubblici di confronto e discussione sui problemi e sulle potenzialità dell’area.

Per partecipare ai laboratori, il primo aperto a tutti e il secondo riservato alle nuove generazioni, e portare pareri, idee, proposte atte ad innescare un processo continuo di relazione tra cittadinanza e Pubblica Amministrazione non è obbligatoria la registrazione. Per informazioni potete mandare una mail a urbanistica@comune.russi.ra.it o telefonare al 0544 587635.

L’evento di conclusione del percorso partecipativo e di innesco del processo di ri-uso temporaneo e rigenerazione urbana sarà aperto alla cittadinanza ed articolato sulla base delle proposte scaturite dai laboratori.