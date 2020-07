Una nuova settimana di ottimi film a Bagnacavallo al Cinema dal 7 al 13 luglio

Una nuova settimana di ottimi film è in programma per l’edizione 2020 di Bagnacavallo al Cinema dal 7 al 13 luglio.

Si partirà da un film d’animazione martedì 7 luglio con La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, un’opera per grandi e piccoli che traspone il racconto di Dino Buzzati rispettandone atmosfera e morale.

È sempre tratto da un racconto, ma questa volta di Haruki Murakami, Burning – L’amore brucia di Lee Chang-dong, che sarà proiettato mercoledì 8 luglio. Si tratta di un enigma dalla natura sfuggente, fotografia di un presente complesso e terribile.

Giovedì 9 luglio sarà la volta di Miserere di Babis Makridis. Nel film il regista greco, al suo secondo lungometraggio, sceglie di parlare di emozioni e della necessità di provarne attraverso un’opera spietata e apparentemente priva di empatia.

La commedia brillante L’hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré sarà proiettata venerdì 10 luglio, mentre sabato 11 l’arena bagnacavallese si tingerà di giallo con Cena con delitto – Knives out di Rian Johnson, un thriller vecchio stampo alla Agatha Christie con un cast d’eccezione.

La settimana si concluderà domenica 12 luglio con Piccole donne di Greta Gerwig, una lettura personale del grande classico della letteratura firmato dalla giovane regista statunitense. Il film sarà replicato lunedì 13 luglio.

Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

In ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione, unicamente al telefono o via WhatsApp, comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi ha prenotato si deve presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su: gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 – proiezioni 21.30.

Prezzi: intero 6 euro – ridotto 5 euro – abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.

Info:

www.arenabagnacavallo.it – cinemabagnacavallo@gmail.com