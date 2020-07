Dente in concerto all’arena estiva del Classis Ravenna venerdì 10 luglio

Venerdì 10 luglio, alle ore 21, nell’ambito della rassegna estiva classe al chiaro di luna, Bronson Produzioni in partnership con RavennAntica presenta presso l’arena estiva del Classis Ravenna il concerto di Dente, uno dei primi artisti ad annunciare un tour estivo dopo questi mesi di lockdown.

Dente, accompagnato da Simone Chiarolini, chitarrista e tastierista della sua band, che si alternerà con lui alla chitarra e al pianoforte, porterà in scena il meglio del suo repertorio, brani come Invece tu, Chiuso dall’interno, Coniugati passeggiare, e tanti altri ancora. Canzoni essenziali, ricercate nei testi e negli arrangiamenti, che grazie alla sua inconfondibile cifra pop semplice ma mai banale, l’hanno reso in oltre dieci anni di carriera uno dei più apprezzati cantautori del nostro panorama musicale.

Giuseppe Peveri detto DENTE, nasce a Fidenza (PR) nel 1976. Poco più che adolescente, intraprende la sua avventura musicale come chitarrista dei Quic, passando per la band La Spina, con cui pubblica due album alla fine del secolo scorso, per poi intraprendere la carriera solista nel 2006. DENTE è uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati.

Ad oggi ha pubblicato 6 album in studio, un Ep digitale e un libro. Ha collaborato con numerosissimi artisti del panorama italiano come Perturbazione, Arisa, Marco Mengoni, Le Luci della centrale Elettrica, Manuel Agnelli, Coez, Brunori s.a.s., Enrico Ruggeri e Selton

www.amodente.com

www.facebook.com/denteofficial – www.instagram.com/amodente/

www.twitter.com/Giuseppe_Peveri – www.youtube.com/user/denteVEVO

Apertura cancelli ore 20

Tariffa concerto: € 20

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 328 4815973