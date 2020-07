Il Rione Verde di Faenza fa rivivere le emozioni del Palio con le serate dedicate agli “Immortali”

Il Palio 2020, come annunciato ad inizio giugno, non ci sarà: l’emergenza sanitaria ancora in corso ne rende impossibile lo svolgimento, ma il Rione Verde di Faenza, in attesa dell’edizione del 2021, ha deciso di proporre diverse iniziative per far sentire tutto il calore della tradizione più amata dai faentini. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Parte mercoledì 8 luglio la prima delle tre serate dedicate agli “Immortali”, grandi personaggi del Rione di Porta Montanara, che ne hanno fatto la storia: donne e uomini racconteranno come nelle varie epoche (si parte dagli Anni ‘60) hanno vissuto le manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza. Il tutto supportato da filmati e foto, anche storici, rintracciati nell’archivio rionale, della popolare manifestazione manfreda. Alla presenza delle responsabili della sala costumi, interverranno alcune dame che hanno sfilato per il Rione Verde dal 1959 al 2019 ed in particolare coloro che, recentemente, hanno vinto il “Liocorno”. Saranno presenti anche personaggi che negli anni si sono distinti per le loro interpretazioni, come Wander Vassura e Tarcisio Dalle Fabbriche, o che hanno vinto i premi quale “miglior figurante” al corteo storico del Palio.

Questo il programma:

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO ore 21.00 Serata dal tema: “I musici del Rione Verde”

Interverranno tamburi e chiarine che hanno fatto grandi i musici di Porta Montanara.

Prevista la presenza di tamburini e chiarine di varie epoche: Luciano Dal Borgo, Gianni Albonetti, Giorgio Toma e tanti altri.

MARTEDI’ 21 LUGLIO ore 21.00 Serata dal tema: “I cavalieri e gli addetti di scuderia del Rione Verde.”

Interverranno diversi cavalieri e addetti di scuderia del Rione Verde. Prevista la presenza dei cavalieri Tabanelli, Montefiori, Neri, Tredozi, Malavolti, Diafaldi, Billi e di vari capi scuderia.

MARTEDI’ 4 AGOSTO ORE 21.00 Serata dal tema: “Le dame e i magnifici figuranti del Rione Verde”

A condurre i tre incontri nella corte del Rione Verde in Via Cavour 37, con ingresso libero e aperti a tutti, sarà Gabriele Garavini, speaker ufficiale del Niballo e giornalista del quotidiano “Il Resto del Carlino Faenza” e del settimanale “Il Piccolo”.