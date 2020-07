Mercoledì 8 luglio caratterizzato da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito, durante il corso del giorno, di nubi medio-alte di scarsa consistenza. E’ quanto riportano le previsioni meteo del sito Arpae.it

Sulla provincia ravennate, mattino in pianura con cielo leggermente velato, sereno sui rilievi mentre nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi cielo velato.

Temperature in aumento, dell’ordine di uno/due gradi, con valori che si porteranno così tra 26°C e 29°C, con massime pomeridiane comprese tra 26 °C sui rilievi e 29 °C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 24 (rilievi) e 35 km/h (pianura). Mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso al mattino, dal pomeriggio mare poco mosso.