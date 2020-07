Ravenna. Dal 15 luglio torna “Musica in Borgo” rassegna musicale nel sagrato della Chiesa di San Rocco

La cooperativa Mosaici Sonori, in collaborazione con la parrocchia di San Rocco di Ravenna e l’Orchestra della Cappella Musicale di San Francesco, presenta gli appuntamenti della rassegna Musica in Borgo per l’estate 2020.

Sette sere, alle 21.15, saranno animate dalla musica sul sagrato della chiesa di San Rocco di Ravenna. Il primo appuntamento, il 15 luglio, vedrà impegnata l’Orchestra della Cappella Musicale di San Francesco con un programma-omaggio a uno dei più grandi chitarristi del ‘900, Andrés Segovia. Proprio questo chitarrista fu, infatti, il primo esecutore del Concerto in Re di Mario Castelnuovo-Tedesco, brano che sarà eseguito nella serata ravennate da Donato D’Antonio, affiancato dalla bacchetta di Stefano Bartolucci che sarà protagonista, invece, di qualche pagina di Richard Wagner.

Il 22 luglio sarà la volta dei Romagna Brass, quintetto di ottoni dalla più che decennale esperienza, padroni di un repertorio vastissimo che abbraccia più di cinque secoli, dai madrigali del ‘500 alle composizioni contemporanee.

Immancabile un appuntamento dedicato all’opera, il 29 luglio, con protagonisti il soprano Valentina Rambelli e il baritono Gaspare Fazio che, insieme all’Ensemble Mosaici Sonori, faranno rivivere le arie più belle di tre compositori tra i più importanti di tutta la storia del melodramma, Rossini, Verdi e Puccini.

Il concerto del 5 agosto, invece, metterà a confronto i quintetti per fiati e pianoforte composti da Mozart e da Beethoven, di cui quest’anno ricorre il 250° anniversario della nascita. Saranno protagonisti di quest’appuntamento gli strumentisti dell’Orchestra Alighieri.

Non poteva mancare il pianoforte solo che, sotto le dita di Denis Zardi, il 12 agosto indagherà sul tema beethoveniano del chiaro di luna.

Ci si discosterà, nell’appuntamento del 16 agosto, dalle consuete sonorità classiche con il duo The Italian Accordion Bros che porteranno a Ravenna un repertorio vasto, che spazia dal barocco ai giorni nostri, permeato da un timbro moderno e inusuale.

Chiuderà la rassegna, il 26 agosto, l’Orchestra della Cappella Musicale di San Francesco che porterà a San Rocco le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

Ingresso Libero

Informazioni: mosaicisonori@virgilio.it