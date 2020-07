È positivo e in isolamento, ma viaggia tra l’Emilia Romagna e il Lazio

Come riporta un articolo di Repubblica, un 53enne originario del Bangladesh, in isolamento fiduciario perché risultato positivo al Covid, ha comunque preso un treno per Rimini, girando quindi anche per l’Emilia Romagna, poi è tornato a Roma: è qui che gli agenti della Polizia Ferroviaria lo hanno notato tossire, facendo scattare le procedure in stazione: confermato che aveva la febbre, sono stati avvisati i soccorsi e il 53enne portato al policlinico Umberto I, dove è risultato positivo al Covid. È stato appurato che il 53enne era giunto a Fiumicino il 23 giugno scorso, sottoposto al test, risultato positivo e posto quindi in isolamento fiduciario. Al momento sono in corso le indagini per tracciare tutti gli spostamenti dell’uomo.