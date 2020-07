La citta che ci piace: Grazie ai volontari di Dedalicius dall’associazione Alzheimer di Lugo

L’Associazione di volontariato Dedalicious di Lugo da tempo condivide e sostiene concretamente le attività dell’associazione Alzheimer, anche con donazioni per i progetti di gruppo, rivolti a persone con deterioramento cognitivo importante. Per questo, dall’associazione Alzheimer di Lugo arriva “Un caro ringraziamento a chi, come noi, anche in questo difficile periodo della vita di ognuno, non ha dimenticato di impegnarsi per gli altri”.

“Grazie a tutti i volontari della associazione “Dedalicious” – affermano dall’associazione Alzheimer -, persone che con gioia e sincerità aiutano situazioni di fragilità come quelle a cui ci dedichiamo noi dell’associazione Alzheimer di Lugo. Un ringraziamento particolare a Mario Righini che da quando ci ha conosciuto ed ha scoperto il nostro mondo, ci ha sostenuto ripetutamente con vicinanza, solidarietà e donazioni per il proseguimento delle nostre attività di gruppo”.