Weekend tra degustazioni e farfalle alla Rocca di Riolo e al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Domenica 12 luglio il Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” propone alle ore 10, 16 e 17 “Farfalle da giardino” speciale visita guidata dedicata alle farfalle del territorio con l’esperto di Casa delle Farfalle di Milano Marittima. Il Giardino raccontato non solo come raccoglitore di piante officinali, aromatiche e mellifere ma anche come contenitore di numerose specie di farfalle, che popolano i filari del Giardino in questo periodo di fioritura.

Nel fossato della Rocca di Riolo, lunedì 13 luglio alle ore 20 si potrà partecipare a “Assaggi di storia”, visita guidata in compagnia di Caterina Sforza, dal fossato della roccaforte alla casamatta arredata con la bombarda di Carlo II Manfredi. A seguire degustazione di vino a cura delle aziende agricole del territorio. Possibilità di sostare nel fossato per fare un piacevole picnic ai piedi dei torrioni sforzeschi. Prenotazione obbligatoria.

I protocolli di accesso alla Rocca di Riolo e al Giardino delle Erbe prevedono l’utilizzo della mascherina e dei gel igienizzanti. Al fine di consentire l’accesso contingentato e la sicurezza di tutti è obbligatoria la prenotazione e si consiglia l’acquisto online dei biglietti sul sito shop.atlantide.net

Per info e prenotazioni 0546 77450 – 335 1209933

Sito web: www.atlantide.net/roccadiriolo e http://www.atlantide.net/amaparco/giardino-delle-erbe-augusto-rinaldi-ceroni/