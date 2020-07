La città che non ci piace: ancora rifiuti abbandonati nel fosso

durante il solito giro a piedi mi sono imbattuto in vari rifiuti abbandonati nel fosso. A prima vista mi sembrano residui di olio smaltiti nella peggior maniera, sia per l’ambiente che per la salute. La località è Formellino e precisamente Via Formellino, a circa 100 metri a monte della chiesa. Spero in una veloce soluzione.

Guardigli Giancarlo