Il monologo di Roberto Mercadini e il nuovo libro di Cristina Valenti alla Casa del Teatro di Faenza

Continua la rassegna alla Casa del Teatro di Faenza “Un teatro al verde”. Dopo il successo della serata di apertura, la Casa del Teatro propone due nuovi appuntamenti. Lunedì 13 luglio è in programma lo spettacolo di Roberto Mercadini, attore, autore e scrittore romagnolo, che porta in scena Dobbiamo un gallo ad Asclepio – Monologo sull’origine della filosofia, già tutto esaurito.

Il secondo appuntamento è per giovedì 16 luglio con il Progetto Mauerspringer, durante il quale alle 21.30 si proietterà in anteprima nazionale il film di Andrea Pedna Ragazzi di strada, e di seguito alle 22.30 si terrà la prima presentazione pubblica del nuovo libro di Cristina Valenti MAUERSPRINGER Forme di espressione artistica e di partecipazione nel teatro di strada.

RAGAZZI DI STRADA

Ragazzi di strada è un film che racconta per immagini, suoni e testimonianze dirette dei protagonisti, una vita da teatranti trascorsa sulla strada. La narrazione si svolge nel biennio 2018/19 quando 6 gruppi teatrali di 5 paesi europei (Teatro Due Mondi/Italia, Hortzmuga Teatroa/Spagna, Theaterlabor Bielefeld/Germania, Compagnie du Hasard/Francia, Théâtre de l’Unité/Francia, Dah Teatar/Serbia e con la partecipazione di Jean-Pierre Estournet Photographes Nomades/Francia, Krzysztof Żwirblis/Polonia, Divadlo Continuo/Repubblica Ceca), hanno dato vita al Progetto Europeo MAUERSPRINGER Nuove forme di espressione artistica e di partecipazione nel teatro di strada, progetto cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

Andrea Pedna è video-maker professionista fondatore dello studio “Video Progetti”, che collabora con istituzioni e aziende di comunicazione a carattere nazionale. E’ docente del corso di video-making all’Università ISIA di Faenza. E’ autore di diversi corti, medio metraggi e documentari. Lavora anche su progetti sperimentali, installazioni e video mapping che sfruttano le moderne tecnologie per creare un’ interazione fra lo spettatore, le immagini e i suoni; esperienze che si sono concretizzate in diversi progetti.

MAUERSPRINGER FORME DI ESPRESSIONE ARTISTICA E DI PARTECIPAZIONE NEL TEATRO DI STRADA

Mauerspringer significa saltatori di muri, come era chiamato chi scavalcava il muro di Berlino. A partire da questo riferimento, il progetto ha proposto il teatro di strada come forma di incontro fra artisti e spettatori differenti per età, culture e paesi di provenienza, con l’obiettivo di superare i “muri” attraverso l’arte, sviluppare nuovi linguaggi teatrali e promuovere la partecipazione attiva del pubblico, coinvolgendo in particolare i soggetti più fragili, gli stranieri e i migranti. Il Progetto Mauerspringer si è sviluppato attraverso una serie di attività che hanno coinvolto i sei partner europei con la creazione di spettacoli di strada, laboratori partecipati e festival.

La prima parte del volume raccoglie gli interventi dei registi in occasione dell’incontro internazionale Saltare muri, percorrere strade, avvenuto in diretta live streaming il 4 aprile 2020, a conclusione del progetto.

La seconda parte traccia una sorta di bilancio conclusivo del triennio, sia sul piano dei contenuti (attraverso le testimonianze dei partner coinvolti) sia sul piano delle risultanze statistiche (attraverso uno studio sugli spettatori e sui partecipanti ai laboratori).

Edizioni Titivillus, 2020.

Cristina Valenti è professore associato di Discipline dello Spettacolo e direttrice del Master in “Imprenditoria dello Spettacolo” all’Università di Bologna. E’ presidente del Premio Scenario e direttrice artistica di Scenario Festival, consulente scientifico del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna e curatrice dell’Archivio Leo de Berardinis e dell’Archivio digitale della Compagnia della Fortezza conservati presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Dirige la rivista “Quaderni di Teatro Carcere”.