‘Bagnacavallo fa Centro’ per valorizzare e promuovere la città

È stato presentato nella serata di martedì 7 luglio 2020 ai titolari di attività produttive ed economiche di Bagnacavallo il nuovo accordo di progettazione e collaborazione fra la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” e il Comune per attività di valorizzazione e promozione del centro storico. Erano presenti, accanto al sindaco Eleonora Proni e all’assessore a Turismo e Promozione del territorio Monica Poletti, i referenti delle associazioni di categoria.

L’accordo prevede un sostegno da parte del Comune di diecimila euro per l’anno 2020 a fronte della realizzazione di numerose attività, che andranno da un nuovo piano della comunicazione a iniziative ed eventi di promozione.

“Questi mesi di isolamento hanno portato a una riflessione profonda sul nostro modo di fare impresa – ha spiegato il presidente della rete, Paolo Tassinari – Per questo vogliamo cogliere l’occasione di questo accordo per ripartire da un lato con una comunicazione più mirata, che coinvolga la città nel suo complesso e valorizzi le nostre attività, e dall’altro con una serie di appuntamenti pensati con uno spirito e una modalità nuovi”.

Per quanto riguarda la comunicazione della rete di imprese, sarà rivolta in particolare allo sviluppo digitale, che prende il via da una revisione del marchio e dell’immagine coordinata nonché dalla realizzazione di un video promozionale che viene trasmesso sui canali social dell’associazione e del Comune. Verrà inoltre creata una pagina Instagram e rinnovata quella Facebook, grazie a un piano editoriale costante che parlerà sia delle attività economiche della città sia delle bellezze e degli scorci unici che Bagnacavallo offre.

A luglio sono poi in programma tre appuntamenti Di Martedì sera, iniziativa che vede i negozi aperti per uno shopping al chiaro di luna e, in piazza della Libertà, sottofondo musicale e allestimenti tematici. A settembre, durante la Festa di San Michele, sarà riproposto Interno5, alla sua quinta edizione, un percorso culturale itinerante alla scoperta dei luoghi inaspettati e nascosti della città, con video, performance, arte e design. Domenica 4 ottobre si svolgerà la quarta edizione del Wedding Day presso l’Antico Convento di San Francesco, un giorno dedicato al matrimonio. Altre iniziative potranno nascere spontanee durante i mesi grazie alle idee e alla collaborazione di tutti, per concludersi poi fra novembre e dicembre con gli appuntamenti delle festività natalizie.