Cervia Città Giardino: inaugurazione diretta streaming sui social

La Mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa ha continuato anche quest’anno a rendere Cervia una città fiorita e unica per la bellezza, l’accoglienza e la cura del verde. Questa 48esima edizione è stata un po’ particolare, ma non si è voluto interrompere la continuità che da anni caratterizza la nostra località per la fantasia e l’originalità delle composizioni floreali.

Il cuore verde della città ha continuato a pulsare e I giardini risplendono con i colori dell’Arcobaleno simbolo di rinascita e di speranza. Le città, gli enti, le aziende e le associazioni partecipanti che erano stati invitati e che purtroppo non sono potuti venire per fare gli allestimenti, tuttavia si sono resi disponibili a collaborare, donando fiori e piante, tramite i vivaisti della zona e produttori di altre zone, una testimonianza di grande sensibilità e amore per Cervia.

Il Servizio Verde ha ripristinato gli oltre 80 giardini realizzati dai partecipanti dell’edizione dello scorso anno, dedicata a Riccardo Todoli, e a posizionare pannelli informativi sulle tipologie delle opere floreali, valorizzando l’iniziativa anche sotto l’aspetto delle amicizie, delle collaborazioni e delle relazioni umane.

I giardini, le aiuole, le sculture nel verde e tutte le altre creazioni sono in esposizione, come in un “museo all’aperto”, per tutta l’estate, fino alla fine di settembre, distribuiti in vari punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata e saranno mantenuti e curati dal Servizio Verde del Comune di Cervia.

L’inaugurazione quest’anno si svolgerà mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 12 alle ore 12.45 in diretta streaming su Facebook, e YouTube con il collegamento delle città e delle tante realtà che sono state vicine a Cervia in questa edizione particolare. La diretta avverrà dalla Rotonda 1 maggio con il sindaco Massimo Medri, l’assessore Michela Brunelli e la Delegata al verde Patrizia Petrucci.