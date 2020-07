Linea Rosa lancia le mascherine #Io posso #Tu puoi, non sei sola

Sono undici gli esercenti che hanno deciso di sostenere la vendita delle mascherine targate Linea Rosa, i cui proventi sono devoluti in beneficenza alla stessa associazione ravennate.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla presidente Alessandra Bagnara per diffondere un messaggio di solidarietà alle donne vittime di violenza: “Ormai l’uso delle mascherine è imprescindibile nel nostro quotidiano e lo sarà anche nei mesi a venire. Una volta indossati questi indispensabili accessori, inoltre, si prestano molto bene a dare visibilità a loghi e brevi slogan. Perché non proporre un modello personalizzato da Linea Rosa per far sapere a chi ha bisogno che noi ci siamo? E perchè non farlo attraverso gli hashtag che abbiamo lanciato in periodo di lockdown, ormai diventati virali, #IOPOSSO #TUPUOI NON SEI SOLA?”.

“L’idea di Linea Rosa ci è piaciuta dall’inizio e senza pensarci due volte abbiamo voluto prendere parte a questa iniziativa proponendo le mascherine anche nel nostro negozio di via Cairoli”, spiega Chiara Roncuzzi di Podere Pilicca, che aggiunge: “Io faccio parte della terza generazione di imprenditrici donne della mia famiglia e so bene quanto sia importante essere solidali tra noi. Proprio per questo siamo spesso a fianco di Linea Rosa, supportando quando possibile i diversi progetti. In particolare, ci sembra giusto dare un piccolo contributo in un momento difficile per tutti, e per qualcuna ancora di più”.

“Ne ho già vendute diverse e ne sono molto contenta”, commenta Lucy Castellani di OltreModa. “Sto riscontrando grande apprezzamento dai clienti, che più di una volta le hanno preferite ad altri modelli in assortimento. Oltre a essere molto belle e di un buon tessuto, l’aspetto benefico è la determinante fondamentale per l’acquisto; io le consiglio a tutti!”.

Le mascherine di Linea Rosa sono disponibili in tre diverse versioni (bianco, rosa e nero) e sono proposte a offerta libera con contributo minimo di 5 euro.

Dove trovare le mascherine di Linea Rosa

Forno Pasticceria “I Nonni”, Via Brunelleschi, 110 – Ravenna

Outlet Matilda Moda Italiana, Viale Alberti, 86 – Ravenna

Cartolibreria “Girotondo”, Viale Alberti, 96 – Ravenna

Podere Pilicca, Via Cairoli, 4/A – Ravenna

Timida, Viale della Lirica 39/41 – Ravenna

Salvagente Outlet 2, Via Boccaccio, 10 – Ravenna

OltreModa, Via Adria, 9 – Ravenna

Mercato Coperto, Piazza A. Costa

Pescheria Da Lucia, Viale delle Nazioni, 19 – Marina di Ravenna

Il Doppio Gusto, Viale delle Nazioni, 7 – Marina di Ravenna

Ristocceria AcquaPazza, Via della Lirica, 57 – Ravenna

Parrucchiera LG di Malva Balella, Via Tombesi dall’Ova, 11 – Ravenna