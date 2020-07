Confermato l’evento “Sapore di Sale”, il Sindaco Medri: “In 4 giornate la cultura e la storia cervese”

E’ confermata l’iniziativa Sapore di Sale, che si svolgerà a Cervia nella prima settimana di settembre: “Con grande orgoglio da parte di questa Amministrazione – dichiara il Sindaco Massimo Medri – anche quest’anno è stato confermato “Sapore di Sale”, che verrà svolto seguendo tutti i protocolli Covid, in massima sicurezza. Questo evento racchiude in quattro giornate la cultura e la storia cervese e per questo è sempre stato apprezzato dai cittadini e dai turisti. Tra i vari eventi al primo posto la “Rimessa del Sale”, in dialetto romagnolo “Armesa de Sel”, un momento centrale e da sempre il più partecipato. Ringrazio “Tutti Frutti” che nonostante le difficoltà ha presentato un progetto articolato e certamente ricco. Sarà un momento di festa per tutta la città, per questa festa da sempre molto sentita dalla nostra città.”