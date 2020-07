Lugo: agli AperiTrisi letterari della biblioteca arriva Roberto Zaccaria

Mercoledì 15 luglio la rassegna letteraria online degli AperiTrisi ospita Roberto Zaccaria. L’autore parlerà del suo libro Correre senza esserci (Giuliano Ladolfi Editore, 2020) in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo alle 17.30.

Roberto Zaccaria, nato a Faenza, vive da sempre a Russi. Si laurea in Scienze Filosofiche nel 2012 a Bologna, città in cui matura, nel periodo di studio, l’interesse per la poesia e le lettere. Nel 2011 pubblica con Capit di Ravenna, Il Poeta Beato, opera prima commentata in forma di postfazione dal poeta Elio Pezzi. Nel 2015 esce Cielo di Metallo, raccolta poetica edita per i tipi della casa editrice L’Arcolaio di Forlì, introdotta dalla poetessa Antonella Jacoli. La raccolta Correre senza esserci ha la prefazione di Monica Guerra.

Proseguono gli appuntamenti letterari lughesi del mercoledì: il 22 luglio sarà ospite Loris Rambelli che presenterà A sgumbiëla. Ultimi versi di Giovanni Nadiani. I successivi appuntamenti vedranno Francesca Vannini con Ultima ratio. Morte di una Vergine Vestale alla corte di Nerone (29 luglio) e Paolo Cortesi con Il borghese diffidente. Vita e certezze di Pellegrino Artusi (5 agosto).

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38568 o scrivere alla mail

trisi@comune.lugo.ra.it.