“Pippi racconta”: a Casa Vignuzzi di Ravenna tornano le letture animate sotto le stelle

Cosa c’è di più piacevole che ascoltare tante belle storie sotto il cielo stellato dopo molto tempo trascorso in casa? Per tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 7 anni tornano le letture animate nel giardino di Pippi Calzelunghe, a Casa Vignuzzi, in via San Mama 175. L’attività è promossa dall’assessorato al Decentramento, in collaborazione con l’associazione Asja Lacis.

Ecco il calendario degli appuntamenti, che inizieranno tutti alle 21 (in caso di maltempo l’incontro è annullato):

Giovedì 16 luglio “C’era una volta”;

martedì 21 luglio “Una valigia di storie”;

giovedì 30 luglio “Un mare di libri”;

giovedì 6 agosto “Storie della buonanotte”.

In rispetto delle norme per il distanziamento sociale i posti disponibili sono contingentati; è pertanto richiesto di comunicare con anticipo la propria presenza alla lettura, utilizzando la prenotazione telefonica, o via mail ai recapiti indicati; è necessario presentarsi muniti di mascherina.

Ufficio decentrato di via Berlinguer tel. 0544-482815 email – viaberlinguer@comune.ra.it

dal lunedì al venerdì 8 – 12.30 – martedì e giovedì 14 – 17.30.