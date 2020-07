A Ravenna un corso su come diventare autore di genere per cinema, tv e web

Il corso gratuito su come diventare autore di genere si rivolge a quattordici persone residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna (COM2 si riserva, in base al numero delle candidature e degli esiti delle selezioni, di aumentare eventualmente il numero degli ammessi di qualche unità). Il corso partirà a settembre a Ravenna per un totale di 300 ore complessive, di cui 220 in aula e 80 di stage/project work. Prevista una partecipazione formativa ai festival di cinema Ravenna Nightmare Film Fest e Visioni Fantastiche.

L’autore cinema, tv e web tv di genere è un professionista della narrazione che affianca agli strumenti classici della scrittura e della sceneggiatura la capacità di ideare contenuti digitali (con strumenti digitali quali web apps, webware) in un sistema coerente retto da una struttura narrativa, ottenendo così un racconto vario perché costituito da molteplici elementi di diverso formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ITC); ricco di stimoli e significati e dotato di un’alta densità informativa e comunicativa, viaggiando lungo svariati mezzi di comunicazione (tradizionali e multimediali). Si tratta quindi di una narrazione indicata per forme comunicative adeguate al genere che viene scelto: horror, fantasy. Valore aggiunto del corso sarà una partecipazione formativa alla XVIII edizione del Ravenna Nightmare Film Fest e alla seconda edizione del festival di cinema per le scuole Visioni Fantastiche.