Oggi giovedì 16 luglio ancora un doppio appuntamento nell’ambito del Ravenna Festival 2020. Alle 21.30 alla Rocca Brancaleone di Ravenna Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala, e il pianista Cesare Pezzi affrontano in una sola serata tre Sonate per violino e pianoforte di Beethoven. A Milano Marittima sempre alle 21.30 all’Arena dello Stadio dei Pini incontro con l’ultimo libro di Massimo Gramellini, Prima che tu venga al mondo (Solferino).

ALLA ROCCA: QUANDO BEETHOVEN ISPIRÒ TOLSTOJ, FRANCESCO MANARA E CESARE PEZZI NELLE SONATE PER VIOLINO E PIANOFORTE

L’omaggio di Ravenna Festival ai 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven approda nel catalogo della musica da camera: giovedì 16 luglio, alle 21.30 alla Rocca Brancaleone, Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala, e il pianista Cesare Pezzi affrontano in una sola serata tre Sonate per violino e pianoforte di Beethoven: la Prima, composta al tramonto del Settecento, ancora debitrice dei modelli mozartiani; la Sesta, scritta durante i travagli interiori che portarono il genio di Bonn a redigere il “Testamento di Heiligenstadt”, l’amara confessione in cui sfogò il suo dolore per la crescente sordità e per il conseguente distacco dagli affetti che lo circondavano; e infine la Nona, la celebre “Sonata a Kreutzer”, così chiamata dal nome del dedicatario, il violinista Rodolphe Kreutzer. È la stessa composizione che nel 1889 ispirò la tragedia dell’omonimo romanzo breve di Lev Tolstoj, in cui il fatale senso di colpa dell’uxoricida Pozdnyšev si scioglie sull’eco della musica beethoveniana.

Ludwig van Beethoven aveva studiato il violino da ragazzo, nella natia Bonn. Alle quattro corde dedicò 10 sonate, un Concerto, due romanze concertanti, senza contare la sterminata produzione quartettistica e per trio. La Prima sonata in re maggiore op. 12 n. 1 (1798) guarda ancora chiaramente al mondo concertante mozartiano. Con la Terza sonata in la maggiore op. 30 n. 1 (1802) si entra invece in un territorio pervaso da un lirismo intenso e delicato, che richiama le atmosfere bucoliche della Sonata “Pastorale” per pianoforte. Per Beethoven i primi anni dell’800 furono un periodo di profonda prostrazione dovuti all’incedere della sordità, come si può evincere dalla drammatica lettera scritta ai fratelli (e mai spedita), passata alla storia come “Testamento di Heiligenstadt”. Infine la Sonata in la maggiore “A Kreutzer” op. 47, che fu composta in un periodo di grandi sperimentazioni, dove Beethoven cominciò a dilatare le proporzioni delle sue composizioni. Il dedicatario Rodolphe Kreutzer non eseguì mai questa Sonata, definendola “scandalosamente incomprensibile”. Il tempo avrebbe dato torto a lui e ragione all’autore.

Il violinista Francesco Manara, classe 1969, ha frequentato il Conservatorio “Verdi” di Torino e si è perfezionato con Franco Gulli e Ruggiero Ricci. Nel 1992 è stato scelto da Riccardo Muti per ricoprire il ruolo di primo violino solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Nel ruolo di spalla ha collaborato con direttori quali Barenboim, Bychkov, Chailly, Chung, Dudamel, Gergiev, Giulini, Harding e Sinopoli. Ha collaborato in qualità di primo violino solista con l’Accademia di Santa Cecilia, con la Bayerische Staatsoper Orchester e con la Royal Concertgebouw Orchestra; è stato premiato in numerosi concorsi internazionali tra cui lo “Stradivari” di Cremona, il “Tchaikovsky”di Mosca (Premio speciale) e il “Paganini”di Genova (Premio speciale). Dal 2001 è inoltre primo violino del “Quartetto d’archi della Scala”.

Il pianista Cesare Pezzi è nato Ravenna nel 1989. Diplomatosi al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, ha proseguito gli studi con Konstantin Bogino all’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola, con Enrico Pace all’Accademia di Musica di Pinerolo e con Carlo Fabiano all’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero, ospite della Società del Quartetto di Milano, del Maggio Musicale Fiorentino, del Festival da Camera di Mantova, della Steinway Society di Verona e degli Amici della musica di Cagliari. Ha inciso per l’etichetta discografica Naxos.

A MILANO MARITTIMA: PER L’ALTO SALE – IL TREBBO IN MUSICA 2.0, MASSIMO GRAMELLINI TORNA IN ROMAGNA PER RACCONTARE DI PADRI E DI FIGLI

Romagna Capitale, titolava Massimo Gramellini un anno fa, lodando dalle pagine del “Corriere della Sera” l’efficienza di Milano Marittima, in grado di ripristinare in tempo record gli stabilimenti su cui si era abbattuta una tromba d’aria, grazie alla collaborazione anche dei cittadini e degli stessi turisti. E quel contesto di operosità ispiratrice Gramellini – romagnolo al 50 percento – l’ha osservato da molto vicino, durante le estati trascorse sulla riviera. Sembra naturale che a concludere il percorso di Per l’alto sale – Il Trebbo in musica 2.0, la speciale rassegna di Ravenna Festival a Cervia-Milano Marittima, sia proprio il giornalista, scrittore e volto notissimo della televisione, con l’appuntamento di giovedì 16 luglio, alle 21.30 all’Arena dello Stadio dei Pini. Al centro dell’incontro l’ultimo libro di Gramellini, Prima che tu venga al mondo (Solferino), una riflessione sul rapporto fra padri e figli, mentre siede al pianoforte Virginia Guastella, compositrice di musiche eseguite nei teatri di mezza Europa e fin negli Stati Uniti e che ha fatto del confronto e dialogo fra culture e stili diversi la chiave di volta della propria poetica. L’evento, in collaborazione con Elastica Live & Comunicazione, sarà in diretta streaming su ravennafestival.live

Nel corso di nove appuntamenti la rassegna Per l’alto sale – Il Trebbo in musica 2.0, realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini e il sostegno di Confindustria Romagna, ha intrecciato voci contemporanee e tematiche attuali, senza trascurare gli omaggi a Tonino Guerra, l’Artusi e Fellini, così traghettando la tradizione romagnola del trebbo, e la sua dimensione di confronto e condivisione, nel XXI secolo. Corona questo percorso un ospite che è “molto orgoglioso di quel sangue romagnolo che ho nelle vene – confessa Massimo Gramellini – La mia parte passionale, la mia tendenza ad arrabbiarmi di colpo e alternare lunghi silenzi a chiacchierate interminabili: sono tutte cose che ho imparato da piccolo, durante le mie estati a Milano Marittima con i parenti”. Quanto alla reazione modello della cittadina di fronte ai danni causati dalla tromba d’aria abbattutasi sulla costa adriatica nel 2019, Gramellini aggiunge “chi nasce in Romagna lo vede attorno a sé tutti i giorni, cresce con quel tipo di operosità come cresce con la piadina al prosciutto”.

Se per Gramellini l’appuntamento a Milano Marittima è anche un po’ un ritorno a quelle estati lontane, nessun libro potrebbe meglio riflettere sul delicato equilibrio tra passato e futuro, e sui rapporti intergenerazionali, di Prima che tu venga al mondo, una lunga lettera, emozionante e ironica, destinata a un bambino che non c’è ancora mentre si fanno i conti con un padre che non c’è più. È il racconto dell’attesa di un figlio dal punto di vista dei futuri padri, nove mesi che trasformano ogni uomo in adulto attraverso l’esperienza della genitorialità. Non nuovo al gesto autobiografico – si pensi a Fai bei sogni incentrato sul dolore e il senso di abbandono provato dopo la morte della madre – Gramellini racconta in questo caso una storia d’amore e di rinascita universale, che ci ricorda come attraverso gli altri possiamo scoprire infinite risorse in noi stessi e comprendere ciò che conta davvero.

Il filo musicale lungo cui si dipana la narrazione è tracciato da un’artista forse meno nota al grande pubblico, il quale però ha certamente ascoltato le sue musiche. Virginia Guastella è infatti autrice, tra l’altro, di alcune sigle televisive Rai (una per tutte quella di Correva l’anno) e di colonne sonore di documentari e inchieste. Inoltre la pianista e compositrice, palermitana di nascita ma musicalmente cresciuta a Bologna, è affermatissima sulla scena internazionale: i suoi brani sono stati eseguiti da solisti di orchestra quali Mahler Chamber Orchestra, Concertgebouw di Amsterdam, Philharmonique de Radio France, National de France, Lucerne Festival.

