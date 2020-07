Faenza. Alla Scuola di Musica Sarti Giancarlo Sissa con il Fesival InTempo

Omaggio a Segovia, a cura della Scuola di Musica Sarti, si svolgerà giovedì 16 luglio alle 21.00 presso la chiesa del complesso ex Salesiani di Faenza. Il poeta Giancarlo Sissa, per il preludio poetico, leggerà un frammento estratto da “Lettera per te”: “ogni lettera dice una distanza, nello spazio, nel tempo, da qualcuno o da qualcosa, da se stessi, ogni lettera è nella sua essenza più intima una ipotesi di poesia, una domanda rivolta al proprio sguardo e alla propria capacità d’amore, il punto in cui ricordo e futuro camminano assieme”.

Biografia

Giancarlo Sissa è nato a Mantova nel 1961 e vive a Bologna. Ha pubblicato le seguenti raccolte poetiche: Laureola (Book Editore 1997), Prima della tac e altre poesie (marcos y marcos Marcos 1998), Il mestiere dell’educatore (Book Editore 2002), Manuale d’insonnia (Aragno 2004), Il bambino perfetto (Manni 2008), Autoritratto (poesie 1990-2012) (italic/pequod 2015), Persona minore (qudulibri 2015) e Archivio del Padre (MC edizioni 2020). È presente in numerose antologie. Le sue poesie sono tradotte in diverse lingue straniere. Da diversi anni attivo in ambito sociale come Formatore e Coordinatore di servizi rivolti ai minori. Ha ideato e condotto laboratori di scrittura dedicati al Silenzio e alle ipotesi della Sincerità impossibile. Per anni ha prestato opera di “diarista e narratore in scena” per compagnie teatrali come il Teatro delle Ariette e nell’ambito del progetto “Rosaspina, il tempo del sogno” di Alessandra Gabriela Baldoni.

16 luglio 2020 Chiesa ex Salesiani

La poesia aprirà i concerti anche nelle seguenti date:

23 luglio ore 21.00 un viaggio In bicicletta nella Poesia del ‘900, a cura di Michele Donati

13 agosto ore 21.00 Francesca Serragnoli

20 agosto ore 21.00 Francesco Sassetto

27 agosto ore 21.00 Rossella Renzi

Alcune serate si svolgeranno al Museo Internazionale delle Ceramiche, altre nel complesso ex Salesiani.