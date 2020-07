Faventia Sales: nella chiesa dell’ex Salesiani va in scena l’omaggio a Segovia

“Omaggio a Segovia” è il titolo del nuovo appuntamento della rassegna di musica colta “InTempo”, che torna a Faenza giovedì 16 luglio, questa volta nella chiesa del Complesso ex Salesiani.

Dalle 21 saranno protagonisti l’Orchestra della Cappella musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna, diretta da Stefano Bartolucci, e la chitarra di Donato D’Antonio, che proporranno musiche di Wagner, Rossini e Castelnuovo Tedesco. A completare la magia della serata ci sarà il preludio poetico di Giancarlo Sissa.

Gli appuntamenti con “InTempo” proseguiranno fino a settembre. In programma altri due eventi nella chiesa del Complesso ex Salesiani: “Da Bach a Cassadò” (13 agosto) e “Classico e Jazz” (27 agosto).

L’ingresso è gratuito con offerta libera destinata alla scuola Sarti (prenotazione consigliata alla mail info@scuolasarti.it). La rassegna “InTempo” è organizzata in collaborazione con Faventia Sales, scuola di musica Sarti, Mic e Museo Carlo Zauli, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Faenza. La direzione artistica è di Donato D’Antonio.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è in via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.