All’aeroporto di Lugo fine settimana col naso all’insù per ammirare le acrobazie aeree

Sabato 18 e domenica 19 luglio sarà possibile ammirare tante acrobazie aeree all’aeroporto di Lugo. Nel fine settimana l’Aero Club “Francesco Baracca” ospita infatti il 37° Trofeo Crippa e il 20° Trofeo Reggiani di acrobazia aerea.

All’evento, organizzato dall’Aero Club di Milano in sinergia con l’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo, saranno presenti alcuni tra i migliori piloti acrobatici nazionali che sarà possibile osservare e apprezzare nei loro spettacolari volteggi e acrobazie mozzafiato a partire già dalla mattinata di sabato 18 luglio, per concludersi nel tardo pomeriggio di domenica 19.

L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico l’ultimo velivolo giunto a Lugo dall’Inghilterra, che consentirà all’Aero Club di riportare la Scuola di acrobazia in terra di Romagna dopo anni di lunga inattività. Il velivolo, un Extra 200, è un monomotore acrobatico biposto di 200 Cv di potenza, con una velocità massima di 407 km/h, in grado di sostenere accelerazioni pari a +/- 8 g in versione biposto e +/- 10 g come singolo posto. Nato per la scuola acrobatica, il velivolo sarà a disposizione della Scuola dell’Aero Club e per le competizioni.