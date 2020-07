Burattini. Al Parco Fluviale di Cannuzzo arrivano “Sandrone, Fagiolino e l’uva magica”

Terzo appuntamento della kermesse estiva dei burattini questa sera venerdì 17 luglio alle 21 al Parco Fluviale di Cannuzzo. La compagnia modenese i Burattini della Commmedia presenteranno ‘Sandrone, Fagiolino e l’Uva Magica’.

Sandrone e Fagiolino scoprono accidentalmente ascoltando il diavolo Barlik dell’esistenza di un uva magica che rende invisibili. Decidono così di usare il vino ottenuto da quell’uva per non farsi trovare dal dottore che li perseguita per via dei debiti. Allo stesso tempo Gisella la figlia del dottore capisce il tranello e si innamora di Fagiolino, Barlik però scopre il furto della sua uva e furioso si mette alla ricerca dei due malcapitati. Nel finale Sandrone dovrà sudare sette camicie per togliere l’amico dai guai..

Domani invece (sabato 18), Vladimiro Strinati recupera ‘Nonna e Volpe’ alle 21 presso il giardino della Scuola Pascoli (Parco della Rimembranza).