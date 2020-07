Casal Borsetti. Messe a dimora 600 piante come schermatura della Centrale Eni

Il mese dell’albero in festa, come noto, cade in primavera, ma causa pandemia Covid-19 non è stato possibile organizzare la festa. L’evento, ogni anno, coinvolge migliaia di bambini delle scuole dell’infanzia e delle elementari di Ravenna. Anche in virtù di ciò, l’amministrazione comunale ha provveduto a far mettere a dimora numerose piante a Casal Borsetti, con l’obiettivo di creare un filtro verde a schermatura della Centrale Eni dalla vicina località di mare.

L’intervento è stato possibile grazie alla disponibilità di Agrisfera Soc.Coop.Agr.P.A. che ha messo a disposizione un’area di circa 5mila metri quadrati a ridosso della centrale e ad Eni che ha collaborato alla riuscita della piantumazione fornendo tutte le indicazioni sulle sottostrutture presenti nell’area.

La pianificazione urbanistica vigente prevede di schermare la centrale con la realizzazione di un filtro verde e per ora si è iniziato con il lato ad ovest più visibile dal mare. 600 le nuove piante di varie essenze (frassino, leccio e pino domestico) posizionati da personale messo a disposizione da Azimut. Le piante sono ancora molto piccole e ci vorranno alcuni anni prima che si formi un filtro verde visibile ed efficace. Viste le caratteristiche del terreno in questa zona e l’esposizione alla salsedine marina si è ritenuto di mettere a dimora piante di piccola dimensione per avere maggiore sicurezza di attecchimento.