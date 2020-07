La Ravenna che rinasce: visita guidata lungo i simboli di rinascita sparsi per la città

Venerdì 17 luglio alle 21, appuntamento con la visita guidata “Post fata resurgo: il tour della rinascita”, per scoprire Ravenna attraverso i simboli della sua rinascita con le guide turistiche di Ravenna con Classe.

Mai come adesso si parla di uscire dal vicolo cieco e di ripartire, quasi fossimo piombati nella ‘selva oscura’ di dantesca memoria. In questo tour di circa 2 ore, che cade proprio di venerdì 17, Silvia Togni accompagnerà gli ospiti, passo dopo passo, attraverso i simboli della rinascita di Ravenna: dalla fenice di Bravura al labirinto a mosaico di Via Port’Aurea, dalla Madonna delle lacrime al nodo d’amore dei mosaici paleocristiani. Il percorso ‘iniziatico’ terminerà presso la Domus dei Tappeti di pietra, eccezionalmente aperta fino alle 23:00.

Appuntamento alle 20:45 in Piazza della Resistenza.

Costo di partecipazione euro 7,00 a persona (include visita e sistema radioguide con raggio d’azione di oltre 300 metri per garantire le opportune misure di sicurezza**- obbligatorio l’uso della mascherina) + euro 3,00 ingresso Domus Tappeti di Pietra (gratis bambini fino a 6 anni)

Prenotazione obbligatoria a info@ravennaconclasse.it oppure n° 333 4982374 (anche SMS e whatsapp) – minimo 10 pax.

**Tutti i dispositivi Tour Sound vengono igienizzati e sanificati prima e dopo ogni utilizzo con soluzioni a base di etanolo concentrato al 70%. I sistemi audio e gli auricolari monouso vengono forniti all’interno di una guaina di plastica protettiva monouso spessa 50 micron, al fine di evitare qualsiasi contatto con il dispositivo. Auricolari monouso e guaina di plastica, al termine dell’utilizzo, vengono ritirati separatamente per essere smaltiti come rifiuti speciali. Per chi lo desiderasse, è possibile utilizzare gli auricolari personali compatibili con le radioguide.