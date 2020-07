Lugo Music Festival. Sold out il concerto all’alba al Parco Golfera. Lunedì 20 luglio omaggio a Mia Martini

Non si fermano gli appuntamenti musicali di Lugo Music Festival, che proseguono al Parco Golfera e nel Pavaglione per accompagnare il weekend e l’inizio della settimana dei lughesi. Sabato 18 luglio alle 6 il Parco Golfera ospita il Concerto all’alba, già tutto esaurito, con il quintetto d’archi in residenza e Denis Zardi al pianoforte, che sarà solista nel concerto in Mi minore n.1 op.11 di Chopin.

Lunedì 20 luglio alle 21 Lugo Music Festival propone l’omaggio a Mia Martini nella piazza del Pavaglione. La voce di Roberta Montanari ricorderà la stella della musica italiana a 25 anni dalla sua scomparsa. Per l’occasione Roberta Montanari canterà i maggiori successi di Mia Martini, come “Almeno tu nell’universo”, “Minuetto”, “Piccolo uomo” e tanti altri successi, in una commissione esclusiva di Lugo Music Festival a Matteo del Soldà per voce solista e quintetto d’archi. Ad accompagnare la cantante ci saranno Pietro Beltrani al pianoforte e Daniele Sabatani alle percussioni. Roberta Montanari vanta collaborazioni con Elisa, Cesare Cremonini, Marco Mengoni e Gianna Nannini, oltre alla partecipazione al tour mondiale con Eros Ramazzotti.

Il concerto omaggio a Mia Martini è offerto da Crédit Agricole Italia con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e si inserisce nel programma di “Musica al Pavaglione per ricominciare”. L’ingresso, a offerta libera, è consentito a partire dalle 20.30. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a martedì 21 luglio.

Lugo Music Festival proseguirà il 24 luglio a Bizzuno con Hindustani, il concerto al tramonto con musiche dal Nord dell’India nel Parco di via Sant’Antonio 18 e il primo agosto a Voltana col concerto all’alba di Daniela Pini presso il Santuario dell’Arginino di via Comunetta 7.

Gli appuntamenti sono organizzati dall’associazione di promozione sociale Lugo Music Festival, con il contributo e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Lugo.