Sax Arts Concerti 2020 si apre a Russi, Faenza e Tredozio con la musica di Astor Piazzolla

Sax Arts Concerti 2020 si apre nel prossimo week end con la musica di Astor Piazzolla: Marco Albonetti e i Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana si esibiranno nel progetto chiamato Romance del Diablo ai Giardini della Rocca di Russi, giovedì 16, al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, venerdì 17, e a Palazzo Fantini di Tredozio, domenica 19 luglio 2020.

I concerti di Russi e Tredozio sono ad ingresso gratuito con prenotazione consigliata del posto. Il concerto di venerdì 17 luglio 2020, in programma al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche, prevede un biglietto di ingresso di 5 euro e la prenotazione obbligatoria del posto.

Romance del Diablo è il progetto nato proprio in occasione del concerto celebrativo del Ventennale del Sax Arts Festival, realizzato nel dicembre 2019. Sul palcoscenico, Marco Albonetti suonerà insieme ai Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana un programma di musiche di Astor Piazzolla scelte tra le pagine più rappresentative del periodo che va dal 1965 al 1974: le Cuatro Estaciones Porteñas, la suite del Diablo e brani, come Libertango e Oblivion, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Le orchestrazioni sono state curate da Marco Albonetti sulla base delle partiture originali del maestro e comprendono anche brani dal progetto Summit con il noto sassofonista jazz Gerry Mulligan.

I concerti anticipano l’uscita del disco della formazione, registrato dal vivo proprio in occasione del concerto faentino dello scorso anno. Un lavoro apprezzato anche da Alain Pagani, figlio dello storico produttore ed editore di Astor Piazzolla: «Un lavoro splendido, una esecuzione impeccabile ed una dimostrazione di grande rispetto per la musica che il Maestro Piazzolla ha scritto.»

In un periodo storico difficile e del tutto inedito come quello che stiamo vivendo in questi mesi, l’edizione 2020 del Sax Arts Festival vuole rappresentare un segno di identità e legame con i territori in cui storicamente ha portato i propri concerti. Le due linee guida principali seguite nel disegno della rassegna – voluta fortemente dalle realtà istituzionali e culturali presenti nei territori – sono state l’intenzione di restituire una parvenza di vita normale alle comunità attraverso la musica e la voglia di mantenere il senso di continuità con la storia del festival.

Sono state proprio le Amministrazioni Comunali e le Istituzioni Culturali di Faenza, Russi e Tredozio a dare, infatti, lo slancio per un’edizione molto particolare che riprende alcune delle esperienze portate nelle stagioni più recenti dal Direttore Artistico Marco Albonetti. Un’edizione che volutamente non viene conteggiata con il numero successivo dell’ordine, come di consueto, e viene denominata appunto Sax Arts Concerti 2020 per sottolineare una volta di più la particolarità del momento.

La rassegna si completa poi con le due esibizioni del Mestizo Saxophone Quartet in programma giovedì 23 luglio alle 21, nella Piazzetta Mercatale di Tredozio, e venerdì 24 luglio alle 21, all’e-workcafè nella Corte Interna del complesso ex Salesiani di Faenza.

Cinque date per celebrare il sassofono e il mondo musicale legato alla “pipa di nichel”, per riprendere una definizione spesso utilizzata dallo stesso Marco Albonetti: Sax Arts Concerti 2020 è un’edizione forzatamente diversa rispetto alle precedenti ma si presenta, comunque, attraverso un legame forte con la propria identità e con le esperienze proposte finora.

Sax Arts Concerti 2020

Programma

Romance del Diablo

Marco Albonetti, sax soprano e baritono

I Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana

Musica di Astor Piazzolla

Concerto anteprima del disco del centenario della nascita del maestro Piazzolla

16 Luglio, Russi, ore 21

Giardino della Rocca

info: Ufficio Cultura 0544-587642

17 Luglio, Faenza, ore 21

MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche

Prenotazione obbligatoria 0546-697311

info@micfaenza.org

19 Luglio, Tredozio, ore 21

Palazzo Fantini

info: Ufficio Cultura 0546-943937

www.comune.tredozio.fc.it

Soundscapes of the world

Mestizo Saxophone Quartet

Sax soprano – Caroline Leigh Halleck, USA

Sax contralto – Vered Kreiman, Israele

Sax tenore – Jaime Mora, Costa Rica

Sax baritono – Ayala Rollia, Israele

23 Luglio, Tredozio, ore 21

Piazzetta Mercatale

info: Ufficio Cultura 0546-943937

www.comune.tredozio.fc.it

24 Luglio, Faenza, ore 21

e-workafè (Complesso ex Salesiani)

info: 0546 681877