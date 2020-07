Voltana. Gattino intrappolato in edificio pericolante salvato dai Vigili del Fuoco: fondamentale segnalazione di una cittadina

Martedì 14 luglio 2020, alle ore 12 circa, una signora di Voltana (Lugo) ha chiesto l’intervento delle Guardie Zoofile ENPA, sezione provinciale di Ravenna. La donna era preoccupata poiché, da alcuni giorni, sentiva il miagolio di un gattino provenire da un edificio pericolante e inagibile (a rischio crollo).

Attraverso i controlli effettuati da ENPA, s’è scoperto che il gattino era intrappolato in una finestra del secondo piano. A causa del forte vento le imposte si erano chiuse e l’animaletto non riusciva più ad uscire. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Lugo e, grazie al loro intervento, il gattino è stato liberato e salvato. I pompieri hanno anche provveduto a fissare porte e finestre per evitare che possano ripetersi episodi simili.