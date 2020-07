Bagnacavallo. A San Francesco approda l’escape room per fuggire da Napoleone e salvare un’opera d’arte

L’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo ha da quest’estate la sua escape room, dal tema Fuga dalle truppe napoleoniche. Il gioco, rivolto da due a cinque persone, ha la durata di un’ora, entro la quale i partecipanti devono riuscire a salvare un’importante opera.

Il gioco

Siamo nel 1798 e le truppe francesi guidate da Napoleone Bonaparte che hanno invaso l’Italia stanno avanzando verso Bagnacavallo, mentre alcuni aiutanti e collaboratori giacobini hanno già invaso il convento di San Francesco.

Riusciranno i giocatori entro 60 minuti a salvare l’importante opera raffigurante la Madonna custodita all’interno del convento? Frate Contarini ha nascosto l’importante effigie in una stanza segreta che usava per le sue scritture e i suoi riti spirituali. Riusciranno i giocatori a scappare dalle truppe napoleoniche salvando per sempre questa opera d’arte?

Prezzo (minimo 2 giocatori): game e drink 20 euro a persona.

L’albergo propone anche pacchetti di soggiorno con escape room.

L’Albergo Antico Convento San Francesco è in via Cadorna 10.

Info

www.anticoconventosanfrancesco.it

0545 1770715 / info@anticoconventosanfrancesco.it

Un’escape room, o gioco di fuga dal vivo, è un gioco di logica nel quale i concorrenti devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter vincere il gioco, i partecipanti devono organizzare la fuga entro un limite di tempo prestabilito, di solito di 60 minuti.

L’obiettivo dell’avventura è quello di stimolare la mente, l’intuito, la logica e, non da ultimo, il team building: la collaborazione tra tutti i partecipanti è un fattore indispensabile per risolvere gli enigmi e completare con successo il gioco.