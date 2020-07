Coi Memorabilia ritorna la musica anni ‘80 al bar “Il Vecchio e il Mare” di Marina Romea

Ritorna la musica anni ‘80 al bar “Il Vecchio e il Mare” di Marina Romea. Nel rispetto delle recenti disposizioni anti-Covid19, sabato 18 luglio a partire dalle ore 21.30 il gruppo pop-rock dei Memorabilia condurrà nel mondo musicale degli anni ‘80, ricco di tormentoni ma anche di vere e proprie meteore musicali, attraverso una nutrita carrellata di successi italiani e stranieri. Da classiche hit a rarità pop, si potrà ascoltare brani di Madonna, Billy Idol, Raf, Eurythmics, Michael Jackson e tanti altri.

I Memorabilia sono: Rita Zauli (voce), Marco Mignogna (basso), Daniele Scarazzati (chitarra), Gabriele Liverani (chitarra e cori) e Luca Lambertucci (batteria e cori). Il bar “Il Vecchio e il Mare”, bar molto attivo con la sua programmazione musicale, è in Viale Italia, 46 a Marina Romea.I Memorabilia torneranno di nuovo a Marina Romea anche nelle settimane a seguire, per portare l’allegria e la spensieratezza degli anni ’80 in questa calda estate.

Per informazioni: www.facebook.com/Memorabilia 80 pop/rock live band