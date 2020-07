Ravenna Bella di Sera: domenica 19 e lunedì 20 luglio le Visite guidate in Musica

Nell’ambito delle Visite guidate in Musica della rassegna Ravenna Bella di Sera, domani, domenica 19 luglio alle 20,30 da non perdere l’itinerario Street Dante: passeggiando con il Sommo Poeta tra storia e street art; alle 21 Quando scorreva il Padenna – passeggiata lungo il corso dell’antico fiume ravennate e alle 21.30 Ravenna misteriosa aneddoti e curiosità; le visite si concluderanno nel giardino interno di palazzo Rasponi dalle Teste con le musiche di Édith Piaf et ses amis, a 100 anni dalla scomparsa dell’artista francese, interpretate da RaRe Du, Valentina Vagnini, mezzo soprano, Marco Santià al pianoforte; Edith Piaf fu definita “la voce di Francia” dal grande intellettuale Jean Cocteau: “…un genio, un velluto nero, una voce che sconvolgerà il mondo nei secoli dei secoli”. Molto si è detto di questa artista, amante vorace, cantante coraggiosa, musicista di strada e di teatro, appassionata e volubile, donna e bambina, ma quello che rimarrà ad ognuno di noi sarà la potenza della sua musica.

Lunedì 20 luglio alle 20,30 la visita guidata condurrà lungo un Viaggio nel tempo tra le piazze di Ravenna; alle 21 nel Cuore di Ravenna, la parte più antica della città e alle 21.30 nella Ravenna svelata: testimonianze archeologiche dall’antichità ad oggi; in conclusione nel Giardino delle Erbe dimenticate, recentemente ristrutturato e riaperto grazie alla collaborazione tra Bper Banca, Comune di Ravenna ed ENGIM, gli Splendori del Barocco Musicale saranno interpretati da Ensemble Mosaici Sonori con Morena Mestieri al flauto, Luigi Lidonnici all’oboe, Piergiorgio Anzelmo al violoncello; musiche di Bach, Haendel, Vivaldi; Ensemble Mosaicisonori nasce dall’incontro di alcuni elementi del gruppo uniti dalla comune passione per la musica da camera e in particolar modo della musica barocca.

Ci sono ancora posti disponibili.

Le visite si svolgono nel rispetto delle linee guida previste dai protocolli anti-covid: i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 15 persone; ognuno dovrà indossare la mascherina; la prenotazione è obbligatoria e on line; i partecipanti saranno dotati di radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

Previste fino al 31 agosto, le Visite sono rese possibili grazie alla preziosa collaborazione delle guide turistiche di Ravenna; la cura degli intrattenimenti musicali, della durata di 25 minuti ciascuno, è di Ensemble Mariani.

Info, tariffe e prenotazioni: www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it.