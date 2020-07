Domenica 19 luglio A Basso Volume: Giornata per Paolo Borsellino per la Legalità a cura del MEI

A Basso Volume è una rassegna che coniuga musica a temi sociali. Verrà inaugurata oggi domenica 19 luglio, giorno in cui ricorre la strage di Via D’Amelio e sarà un omaggio a Paolo Borsellino e alle altre vittime della mafia. Momenti musicali si intrecceranno con interventi di rappresentanti istituzionali impegnati sul tema e associazioni di categoria, certi che l’arte e la musica in maniera particolare, sia in grado di trasmettere messaggi importanti e proporre modelli positivi.

A Basso Volume è in programma domenica 19 luglio dalle ore 19 in diretta sulla Pagina Facebook del MEI https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti

Tra gli ospiti musicali: i cantautori Peppe Voltarelli e Francesco Baccini in diretta live con testimonianze e brani; Maurizio Musumeci in arte Dinastia, già vincitore Musica contro le Mafie; Daniele Guastella feat Luca Madonia; i giovani emergenti de Le Frequenze di Tesla lanciati dalla Fondazione Dalla guest l’Orchestra Falcone – Borsellino de La città invisibile presieduta da Alfia Milazzo, un progetto orchestrale pluripremiato con riconoscimenti in diverse parti del mondo. Inoltre ci saranno sempre come ospiti Luciano Mirone giornalista e scrittore esperto in fenomeni mafiosi, Giampiero Capalà, scrittore, Nicola Gelo, l’attrice Chiara Perreca che leggerà un estratto da I Cento Passi. Verrà presentato un estratto dello spettacolo “Tamorra, no Camorra” ideato da Enzo La Gatta per la direzione artistica di Carlo Faiello con Tony Cercola, Monica Sarnelli, Franco del Prete, Patrizia Spinosi, Francesco di Vicino, Antonella Morea e Antonio Bruno. Inoltre tra gli ospiti ci saranno anche: Roy Paci, il direttore del Parco letterario Quasimodo Carlo Mastroeni; Orazio Fusto, il più giovane Cantastorie d’Italia e il sindaco di Paternò, Nino Naso.

Modera e conduce Claudia Barcellona.