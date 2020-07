Pupi Avati a novembre gira il suo Dante. Sergio Castellitto sarà Boccaccio, che farà rivivere il poeta

Sergio Castellitto interpreterà Giovanni Boccaccio nel film di Pupi Avati dedicato a Dante. Lo ha raccontato lo stesso regista bolognese, come riporta la cronaca locale de Il Resto del Carlino oggi in edicola: “È una novità importante e sono contento di poterla annunciare. Sarà lui l’attore protagonista della pellicola che cominceremo a girare in novembre”. Sergio Castellitto in queste settimane è impegnato nello spettacolo Ci sono giorni che non accadono mai di Valerio Cappelli, di cui è interprete con Isabella Ferrari, per una coproduzione con Ravenna Festival (lo spettacolo è andato in scena alla Rocca il 9 luglio).

“Di certo gireremo a San Vitale, a Sant’Apollinare, nella pineta e nelle valli. I luoghi descritti nell’opera dantesca. Poi ci sposteremo in Toscana” ha detto il regista bolognese. La pellicola su Dante sarà una biografia omaggio pronta in tempo per celebrare i 700 anni dalla morte del poeta, l’anno prossimo. Il film sarà prodotto da Rai Cinema. Dante non comparirà come protagonista della pellicola, ma rivivrà grazie al racconto di Boccaccio-Castellitto. Il film di Pupi Avati avrà un taglio storico con vari consulenti di prima grandezza, tra i quali Emilio Pasquini e Franco Cardini. Ma sarà pur sempre un film, con immagini e parole capaci di trasmettere grandi emozioni a un grande pubblico. E Ravenna avrà un ruolo importante, naturalmente. Anche per questo il Sindaco Michele de Pascale ha incontrato più volte Pupi Avati e caldeggia questa produzione.