A Bagnacavallo tornano gli appuntamenti “Di martedì sera”

Proseguono martedì 21 luglio 2020 gli appuntamenti “Di martedì sera” promossi dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” nel centro storico della città.

Negli angoli più suggestivi di Bagnacavallo ci saranno musica e animazioni, oltre allo shopping al chiaro di luna. In particolare alle 21 in piazza della Libertà si esibirà il Duo Baguette in Briciole di musica. Andrea Brachetti e Nicole Fabbri, all’organetto e fisarmonica, presenteranno un repertorio ispirato alla Parigi di inizio Novecento e alle sue atmosfere swing. Le iniziative Di martedì sera, che fanno parte degli eventi di Bagnacavallo d’estate 2020 e sono realizzati in collaborazione con il Comune, si concluderanno il 28 luglio 2020.

Sempre domani, alle 21.15, presso il chiostro di San Francesco continuerà la stagione di teatro all’aperto di Accademia Perduta/Romagna Teatri con Debora Villa e il suo recital Venti di risate.

Debora Villa