Al Mercato Coperto di Ravenna la poesia contemporanea e il disegno incontrano Dante

Martedì 21 luglio 2020, a partire dalle 11,30, si terrà un’iniziativa pubblica al Mercato Coperto di Ravenna intitolata “La Poesia contemporanea e il disegno incontrano Dante”. Un incontro con Gianfranco Lauretano, Nevio Spadoni e Davide Rondoni e l’artista Enrico Mazzone. Ormai da una settimana l’artista Enrico Mazzone è al lavoro al primo piano del Mercato Coperto di Ravenna (Piazza Andrea Costa) per completare i tre canti della Divina Commedia di Dante, disegnati su un foglio di carta di lungo 97metri e alto 4.

Mazzone, Atelier

L’opera, veramente colossale, sarà terminata nel marzo del prossimo anno, in occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta. Martedì 21 luglio 2020, inoltre, prenderanno il via gli eventi che accompagneranno il lavoro dell’artista. In collaborazione con l’Atelier delle Arti di Bertinoro e la rivista ClanDestino, dalle 11.30 si svolgerà un incontro, aperto al pubblico, dal titolo ‘La poesia contemporanea e il disegno incontrano Dante’. Interverranno, oltre a Mazzone, Davide Rondoni, Gianfranco Lauretano e Nevio Spadoni.L’iniziativa fa parte della settimaedizione del festival Altelier delle Arti, normalmente ospitato a Bertinoro, ma che si trasferisce in centro storico a Ravenna proprio in occasione della presenza dell’artista Mazzonee della sua opera

La serata del 21 luglio sarà occasione anche per un evento in piazza Andrea Costa con Note di Sapore, la rassegna estiva di aperitivi e cene con concerti live. Si esibiranno Luca Brighi & King Frisko, in collaborazione con Spiagge Soul Festival. Luca Brighinato a Recife (Brasile) è un cantante dal timbro vocale ricco di sfumature che riportano alla memoria della grande tradizione soul. Supportato da una profonda conoscenza tecnica e da un temperamento esplosivo Brighi si sta facendo apprezzare nel panorama musicale Europeo.Francesco “King Frisko” Plazzi, oltre a essere direttore artistico di Spiagge Soul Festival, è un grande interprete musicale della Black Music.La serata in piazza Costa è proposta da Mercato Coperto e Costa Cafè: alle 18 Dj set, alle 21 il concerto di Luca Brighi & King Frisko.Il Beer Bistrot del Mercato Coperto propone pizze alla pala, taglieri, piadine, hamburger e le 5 birre crude alla spina del Molino.

Luca Brighi