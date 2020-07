Faenza. Pavone D’Oro: rimandata ancora la finalissima del concorso canoro. Forse a settembre/ottobre

Come è noto, l’attesissima finale del concorso canoro faentino Il Pavone D’Oro doveva tenersi il 29 febbraio scorso, a conclusione di tre semifinali che hanno coinvolto più di 100 bambini e ragazzi, impegnati nel canto e nei momenti di spettacolo che caratterizzano ormai da 40 edizioni la manifestazione.

“Lo spirito dell’Associazione, fin dai tempi della sua nascita è quello di essere presente nel territorio – ricorda Don Marco Ferrini, presidente del Pavone D’oro – contribuendo a quel clima di fiducia e di speranza che solo la musica e le voci dei giovani riescono a comunicare in modo tanto bello e spontaneo. Durante il periodo di lockdown, pur avendo “congelato” il concorso, abbiamo voluto mantenere un’attenzione speciale ai giovani concorrenti, cantanti e membri dello staff, con un’iniziativa che su Facebook ha preso il nome d #unaCittàcheCantadaCasa, che ha tenuto compagnia per più di un mese a tanti utenti collegati alla nostra pagina ufficiale”.

“Nonostante i confortanti segnali di un progressivo ritorno alla normalità – spiega Don Marco – siamo purtroppo ben lontani dal poter portare in scena la serata conclusiva in serenità e con le modalità di aggregazione tipiche di questa manifestazione. È stata fatta un’approfondita analisi – aggiunge il presidente – per capire se con le attuali regole per il pubblico spettacolo, fosse stato possibile effettuare la serata finale. Nonostante la caparbietà e la voglia di trovare soluzioni idonee abbiamo dovuto riconoscere che, ad oggi, non vi possono essere le condizioni e, nostro malgrado, abbiamo dovuto nuovamente riprogrammare. Tenendo conto della funzione socializzante della nostra Associazione verso i bambini e i giovani – conclude Don Marco – continuiamo a credere nell’importanza dello svolgimento della serata finale del 40° Pavone d’Oro che avremmo piacere di portare a giusta conclusione entro i prossimi mesi. Nonostante il periodo di difficoltà affrontato da numerose aziende, dobbiamo ringraziare ancora una volta i nostri sponsor istituzionali che hanno comunque garantito il loro appoggio alla manifestazione” .

L’organizzazione sta vagliando la possibilità di programmare la finalissima per i mesi di settembre/ottobre, con la speranza che tutto possa volgere a una definizione ideale che possa permettere di celebrare questa festa della musica per la città di Faenza.

E’ previsto infine il rimborso per chi avesse preventivamente acquistato i biglietti per la finale. Per le modalità e le possibilità di restituzione rimandiamo alla pagina facebook “Concorso canoro il Pavone D’Oro” o alla hompage del sito www.ilpavonedoro.it.

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Il Pavone d’Oro” con il patrocinio del Comune di Faenza, è realizzata grazie al sostegno di: Coop. Clai, Gruppo Conad (Super Conad Arena, Cofra, Supermercato La Filanda, Supermercato Garibaldi), Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Caffè Poli, Confartigianato ed Avis.