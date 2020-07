Un tuffo nella memoria musicale dei telefilm anni ’80 con il concerto “Nano Nano” de LaCorelli a Cervia

Dopo aver intrattenuto il pubblico sulle piattaforme social con una webserie originale totalmente autoprodotta che ha visto protagonisti alcuni volti noti del piccolo e grande schermo, LaCorelli e i suoi ensemble sono pronti a tornare alla musica dal vivo, anche grazie all’impegno congiunto di Enti e Istituzioni, che dopo i lunghi mesi del lockdown hanno saputo creare spazi sicuri in cui tornare a fare Cultura.

Tra questi c’è la nuova Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima, voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia in collaborazione con Ravenna Festival. É qui che si terrà uno degli eventi di punta del cartellone estivo dell’Orchestra: martedì 21 luglio alle ore 21 Marco Pierobon, trombettista tra i più talentuosi del nostro panorama musicale, sarà insieme all’Orchestra Corelli per un Concerto straordinario diretto da Jacopo Rivani. Con un titolo che è già un programma, “Nano Nano: quando la TV era…“offrirà un imperdibile tuffo nella memoria musicale delle mitiche sigle dei telefilm anni ’70 e ’80: da “Star Trek” a “Love Boat”, da “Happy Days” a “Dallas” a “Chips” a “Starsky e Hutch”, non mancherà proprio nessuna delle musiche che ci hanno fatto sognare e cantare davanti al piccolo schermo.

Biglietti da 5 a 10 € acquistabili all’indirizzo www.lacorelli.it e al numero 339 624 9299.

I biglietti si potranno acquistare anche in loco, il giorno dell’evento, dalle ore 18.00 alle ore 20.00.