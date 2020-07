“Cervia ama il libro” organizza visite guidate serali alla mostra “Ulisse. l’arte e il mito” a Forlì

Anche quest’anno, l’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” ha rinnovato la collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi

di Forlì per la promozione delle grandi mostre d’arte ai Musei San Domenico.

La mostra “Ulisse. l’arte e il mito”. Il più grande viaggio dell’arte mai raccontato è dedicata al protagonista dell’Odissea, il più antico e il più moderno personaggio della letteratura occidentale. La nuova grande esposizione ai Musei San Domenico di Forlì presenta oltre 200 opere tra le

più significative di ogni tempo.

La grande novità del 2020 è l’apertura serale, che rappresenta una offerta unica anche per la località di Cervia. Fascino e cultura si uniscono a pochi chilometri dal mare. Si tratta di un significativo contributo culturale di forte impatto turistico, in grado di attirare turisti e aumentare

l’interesse per la nostra località.

Dall’Odissea alla Commedia dantesca, da Tennyson a Joyce e a tutto il Novecento, di volta in volta, Ulisse è l’eroe dell’esperienza umana, della

sopportazione, dell’intelligenza, della parola, della conoscenza, della sopravvivenza e dell’inganno.

Confcommercio Ascom Cervia e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì collaborano dal 2006, anno in cui fu allestita la prima mostra ai Musei San Domenico dedicata al pittore forlivese Marco Palmezzano. Nel corso degli anni, il numero di visitatori dei Musei San Domenico, provenienti dalle strutture ricettive della nostra riviera adriatica, è progressivamente aumentato grazie alle iniziative che Confcommercio Ascom Cervia ha

intrapreso, non solo con i propri associati, ma coinvolgendo le località limitrofe fino a Riccione. Le grandi mostre forlivesi sono, quindi, parte

integrante dell’offerta turistica cervese.

Le visite sono in programma nelle giornate di venerdì: 24 luglio, 31 luglio, 7 agosto, 21 agosto, 28 agosto, 4 settembre e 11 settembre

Partenza in bus navetta da Piazzale Artusi – Cervia

Iscrizione: euro 15.00 (comprensiva di bus, biglietto di ingresso, guida specializzata)

Prenotazione presso Cervia Turismo tel. 0544 72424 – 974400

Le visite guidate sono organizzate da Confcommercio Ascom Cervia in collaborazione con Cervia Turismo e Federalberghi Ascom Cervia tel. 0544

913913

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative Covid-19 (utilizzo mascherina, distanziamento e utilizzo dei dispositivi igienizzanti)