Cervia. Tari 2020. Pro memoria adempimenti propedeutici alle agevolazioni

Una lettera-promemoria a firma del vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi è stata inviata ieri, 20 luglio, ad Associazioni di categoria, Sindacati e Cooperativa bagnini per ricordare gli adempimenti propedeutici alle agevolazioni Tari 2020.

L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza del quadro di emergenza sanitaria, già ad aprile scorso, posticipando il conguaglio 2019 per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, nella rata del 31 ottobre 2020, aveva provveduto a differire, tra gli altri, anche il termine per la presentazione della documentazione di cui all’art. 21 del vigente regolamento TARI, rubricato “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”, dal 30 giugno al prossimo 31 agosto 2020, al fine di agevolare i contribuenti nel rispetto dell’importante adempimento. Spiega una nota inviata dal Comune di Cervia.

“Ad oggi, sulla base delle informazioni fornite dal gestore HERA S.p.A., risulta che dei potenziali aventi diritto, solo circa il 56% ha ritualmente provveduto” sottolinea il Vicesindaco invitando a provvedere entro il termine del prossimo 31 agosto.

“Si rammenta, infatti, che lo stesso è perentorio e a pena di decadenza e/o di inammissibilità delle istanze eventualmente presentate successivamente – prosegue -. In difetto, il gestore non potrà che disconoscere nella prima emissione TARI (scadenza 30 settembre) la riduzione applicata sulla competenza gennaio-aprile 2020 e, soprattutto, nella seconda emissione TARI (scadenza 31 ottobre), non solo non applicare la riduzione anche sulla competenza maggio-agosto 2020, ma altresì procedere, in sede di conguaglio, al recupero integrale dello sconto applicato nel 2019. Si sollecitano, allora, tutte le utenze non domestiche interessate a prendere contatto con il gestore Hera S.p.A. per la presentazione della documentazione necessaria nei termini previsti.