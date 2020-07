Le opere di Franca Ridolfi esposte nella sala Artemedia a Cervia

Nella sala Artemedia in piazza Garibaldi a Cervia dal 21 luglio al 9 agosto si terrà la mostra di pittura di Franca Rodolfi. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 19.00 e dalle ore 20.30 alle 22.30.

I quadri della Rodolfi sono presso musei, gallerie e collezioni private italiane ed estere. La Rodolfi consegnò personalmente una sua opera a Papa Giovanni Paolo II. Prescelta ben tre volte dall’Istituto Italiano d’Arte, per la Grafica d’Autore di Milano, per la realizzazione di una cartella di Litografia Naifs. La Rodolfi è stata scelta da Rizzoli nella rosa dei naif più importanti d’Italia per illustrare la copertina della Domenica del Corriere eseguita nel 1976.

La Rodolfi ha inciso su lastra d’oro e argento serigrafie miniature su metalli preziosi che sono presenti in varie oreficerie italiane ed estere.