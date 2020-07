Lugo Nord: iniziati i lavori di realizzazione delle vasche di laminazione

Nel mese di giugno sono cominciati i lavori per la messa in sicurezza idraulica del bacino scolante del canale Bedazzo, afferenti al comparto di Lugo Nord. I lavori comporteranno la realizzazione in due aree verdi esistenti di due diverse vasche di laminazione: esse consentiranno un idoneo presidio in caso di emergenza idraulica del comparto.

Una prima sarà ricavata nell’ex campo da calcio di via Copernico e via Torricelli, adiacente al canale “Tratturo”, mentre una seconda sarà in un’area verde nelle adiacenze della rotonda su via Piratello, prossima a via Bedazzo e via Morgagni.

Il progetto, approvato con Delibera di Giunta Comunale 210 del 27/12/2019, ammonta a 500mila euro di quadro economico e la ditta che ha vinto l’appalto è Costruzioni Castellin Lorenzo srl di Monselice (Padova).

In entrambe le aree sono in corso le indagini finalizzate alla eventuale individuazione e bonifica di ordigni bellici e le indagini di archeologia preventiva.

La progettazione delle opere è stata effettuata per conto del Comune di Lugo dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. La direzione lavori è effettuata da quest’ultimo congiuntamente al Servizio Infrastrutture del Comune di Lugo. Si prevede l’ultimazione delle opere e la loro piena messa in funzione entro la prossima stagione invernale.

Una dichiarazione del sindaco Ranalli:

“L’area artigianale presente a Lugo nord è molto cresciuta negli ultimi anni perché diverse imprese hanno scelto questa zona per insediare le loro attività – ha spiegato Davide Ranalli -. Purtroppo, quest’area è anche molto fragile e per questo l’Amministrazione comunale ha scelto di investire risorse per realizzare un bacino di laminazione che consentirà di contenere le acque piovane ed evitare che gli episodi di allagamento che abbiamo conosciuto negli ultimi anni si ripetano. Un’altra importante opera che abbiamo voluto sostenere per aiutare il tessuto economico del territorio, per gli imprenditori che stanno già facendo un grande sforzo in questa fase davvero complicata”.