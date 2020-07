Sabato 25 luglio Mirabilandia compie 28 anni. Tante le promozioni per la settimana in corso

Sabato 25 luglio Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia, compie gli anni! In 28 anni di attività sono state tante le novità che lo hanno fatto amare da adulti e bambini. Non solo emozioni forti e guinness dei primati, ma anche ambientazioni sempre nuove, spettacoli, animazioni e show di altissimo livello. Con 850.000 mq a disposizione e 47 attrazioni, il divertimento è sempre assicurato. Un’offerta che negli anni è aumentata per rispondere alle esigenze di un pubblico esigente. Non solo famiglie con bambini, ma anche giovani adulti in cerca di adrenalina.

Per festeggiare, Mirabilandia ha attivato una promozione valida dalle ore 17 del 25 luglio che consente l’ingresso serale fino alle 22 al prezzo speciale di soli €9,90.

Ma la settimana del compleanno regala anche altre sorprese. Tutti i residenti del comune di Ravenna in occasione della festività del Santo Patrono, Sant’Apollinare, avranno per la giornata di giovedì 23 luglio un ingresso scontato a €9,90 valido per l’intera giornata.

Un’occasione speciale per assistere al nuovissimo show “Il Mago di Oz”, novità della stagione 2020, che catapulterà tutti nel fantastico mondo della Città di Smeraldo, in compagnia di Dorothy e dei suoi compagni di viaggio. Per gli amanti dei motori in programma anche lo stunt show più acclamato d’Europa, “Hot Wheels City: la nuova sfida”.

Oltre alle tante attrazioni che lo hanno reso celebre e agli emozionanti spettacoli, ci saranno anche le storiche mascotte Mike e Otto per festeggiare tutti insieme il compleanno di Mirabilandia.

Le nuove modalità di fruizione introdotte dal Parco, l’adozione delle misure necessarie a regolare gli ingressi e le file, le regolari sanificazioni, il rispetto del distanziamento e l’uso dei dispositivi di sicurezza individuale fanno sì che Mirabilandia sia un parco sicuro dove potersi divertire senza pensieri.

Scopri tutte le promozioni in corso su www.mirabilandia.it