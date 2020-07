Cervia. 40 anni di fedeltà premiati nella sala del consiglio comunale

Il 22 luglio 2020 ha avuto luogo il primo incontro inerente la premiazione dei graditi ospiti della città di Cervia che, da più di 10 anni, continuano a trascorrere le loro vacanze nel comune. Accolti dall’Assessora Bianca Maria Manzi in sala del consiglio comunale 11 turisti festeggiati e ufficializzati Amici di Cervia con la consegna della pergamena firmata dal sindaco.

Record di oggi i 40 anni di fedeltà della vacanza per Lella Beraldi e Alberto Artioli segnalati da Villaggio Pineta di Milano Marittima. Turisti a Cervia da 30 anni sono Annalisa Fontanesi e Andrea Fagagnini segnalati da Garnì Isabella. Trascorre le vacanze a Cervia da 20 anni Barbara Zuffi segnalata da Bagno Mercuriali, mentre da 15 anni trascorrono a Cervia le vacanze Rachele Cellini, Elena Ferraresi e Fausto Ferraresi, segnalati da Hotel Ondina e Milazzo. Ancora 11 anni di fedeltà per Laura Bonazza e Lorenzo Regazzi segnalati da Maurizio Raguzzoni e 10 anni di vacanze a Cervia per Emanuel Kapri.

Ai premiati è stata consegnata la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia.