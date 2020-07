Tutta la Settimana Rosa a Ravenna: un rosa soft, come l’alba e il tramonto, la cultura e i fenicotteri

La Notte Rosa 2020 come si sa non è più un weekend ma è diventata una Settimana Rosa ricca di eventi con appuntamenti che si annunciano anche nel territorio ravennate, dal 3 al 9 agosto prossimi. Ma come sarà questa settimana a Ravenna? All’annuncio della Pink Week diversi operatori turistici avevano mosso critiche, ritenendola una formula non adatta all’offerta di Ravenna, soprattutto in una stagione difficile come quella 2020. L’Assessore Costantini aveva promesso che Ravenna si sarebbe distinta da Rimini per una proposta più centrata sulla cultura, sull’ambiente, sulla tranquillità.

Ed ecco il programma dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna con “sette giorni d’immersione nella natura, nel rispetto dell’ambiente, in completa sicurezza e con la grande passione per la cultura, e in particolare per Dante Alighieri, che da 700 anni ispira queste terre, che a sua volta lo ispirarono.”

In collaborazione con la Delegazione FAI Ravenna e il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina Terme e i lettori di Dante in Rete, sarà possibile visitare la rinata Pineta Ramazzotti, con il progetto dal titolo “La Pineta Salvata. Omaggio a Paolo e Francesca.” Riaperta nel 2019 dopo l’incendio che l’aveva colpita sette anni prima, questa porzione di verde a nord del Bevano, sarà teatro di un’esperienza unica tra natura e poesia. La lettura del Quinto Canto dell’Inferno di Dante, omaggio a Dante, avrà luogo “su la marina ove il Po discende”, per citare la terra natale di Francesca Da Polenta: i lettori del canto saranno i volontari del progetto Dante in Rete, che dal 2003 promuove l’incontro con Dante, e la sua Commedia. Le visite saranno possibili lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 con partenza alle ore 7.00, venerdì 7 e domenica 9 con partenza alle ore 8.30, con ritrovo presso il parcheggio di Viale Guido del Duca a Lido di Dante (RA). Sabato 8 non si effettueranno visite.

All’itinerario si aggiunge una sfida importante: far rientrare la Pineta Ramazzotti all’interno dei “Luoghi del Cuore” del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Per questo i volontari FAI del Gruppo Giovani e Senior promuoveranno la raccolta voti sia raccogliendo firme in loco che promuovendo il voto sul sito http://iluoghidelcuore.it/ per la Pineta Ramazzotti in fase di ricrescita, esempio di resilienza di grande interesse naturalistico e di grande rilevanza per l’affaccio sulle dune e per le caratteristiche della Foce del Bevano, sia a tener desta l’attenzione su questo luogo simbolico. Tante le escursioni per ammirare le valli e i fenicotteri rosa.

Il progetto per la Pink Week di Ravenna, accanto all’omaggio a Dante, a Francesca ed alla pineta rinata, si collega al successo dell’edizione 2020 di Ravenna Bella di Sera, con le Visite Guidate in Musica, in programma fino a fine agosto, e che quindi si svolgeranno anche durante la Settimana in Rosa: itinerari all’aperto per esplorare la città, i suoi luoghi più significativi o più nascosti, conoscerne i personaggi, le storie, le curiosità, da inconsuete angolazioni. Gruppi ridotti di visitatori, accompagnati da guide esperte e in totale sicurezza, percorrono le vie e le piazze del centro storico alla scoperta di un modo diverso di attraversare la storia e la cultura. Cambia la città, con l’esplosione all’aperto di tavole imbandite e nuovo spazi di condivisione. Cambia il modo di pensarne la fruizione. Si spinge verso una nuova geografia, fisica e sociale, verso un’evoluzione necessaria ma rispettosa delle nuove regole e dei nuovi bisogni

Il contatto tra natura e arte, questa volta in musica, si rafforza con altri due appuntamenti nella Settimana Rosa. Venerdì 7 agosto alle ore 10.00, presso il Capitello Madonna del Silenzio, all’interno della splendida Pineta di Marina di Ravenna, con un concerto di musica soul e sabato 8 agosto alle ore 06.00, lungo la spiaggia libera presso Finisterre Beach – Viale delle Nazioni, 242/c, con un altro suggestivo viaggio nelle profondità del blues. Entrambi gli eventi sono a cura di Spiagge Soul e Associazione Blues Eye. Ingressi gratuiti. Informazioni su www.spiaggesoul.it

Sabato 8 agosto, sempre alle ore 06.00, il Centro Visite Cubo Magico Bevanella, in Via Canale Pergami 80 – Savio (RA), propone “Le voci del Delta”, concerto gratuito dei Bevano Est con passeggiata e colazione. Costo € 8 (passeggiata, colazione e concerto). Gratuito per il solo concerto. Prenotazione obbligatoria per entrambe le opzioni. Informazioni su www.atlantide.net/levocideldelta.

L’elenco degli eventi principali dal 3 al 9 agosto a Ravenna e nei lidi

VISITE GUIDATE (E NO) A RAVENNA

Lunedì 3 agosto – Ravenna Bella di Sera – Visite guidate in musica con partenza dallo IAT in Piazza San Francesco 7 a Ravenna (3 turni: ore 20:30, 21 e 21:30) – Itinerari di visita alla scoperta della città, con intrattenimento musicale finale di “Dolce Sentire” (viola e arpa), a cura di Ensemble Mariani, presso il Giardino delle Erbe dimenticate. Costo 5 € – Max 15 partecipanti – Prenotazione obbligatoria su www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it – Info tel. 0544.482838

Tutta la settimana dal 3 al 9 agosto – Visita guidata Scopri Ravenna “Due passi in città” – Ore 10.30: Punto di ritrovo Iat Piazza S. Francesco, 7 – Costo 10 € a persona. Prenotazione prenotazione : www.experience.it

Dal 3 agosto a domenica 8 agosto – Sapore di Dante – Orario: 18.00-19.30 (durata 1.30) – Itinerario: Partenza alle 18 da Molino Lovatelli (Borgo San Rocco), aperto esclusivamente per questa occasione in anteprima. Visita al complesso, passeggiata per i luoghi di Ravenna più suggestivi e legati alla figura di Dante Alighieri. Arrivo al Mercato Coperto e incontro con l’artista Enrico Mazzone, impegnato nella lavorazione di una colossale opera sulla Divina Commedia presso gli spazi del Mercato Coperto. In conclusione, aperitivo negli esterni della pescheria del Mercato, con Gran Fritto dell’Adriatico e calice di vino, a cura dello chef Marco Cavallucci. A cura del Mercato Coperto di Ravenna. Costo: 25,00 € a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0544 244611 E-mail: info@mcravenna.it

Mercoledì 5 agosto – Mosaico di Notte: apertura dei negozi e visite guidate con itinerario 1: Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia (i monumenti sono aperti solo per le visite guidate organizzate) – Partenza dallo IAT in piazza San Francesco 7 (2 turni: ore 20:30 e 21) – Costo 12 € – Max 15 partecipanti – Prenotazione obbligatoria su www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it – Info tel. 0544.482838

Mercoledì 5 agosto – Mosaico di Notte: apertura dei negozi e visite guidate con itinerario 2: Museo Classis Ravenna – Partenza dalla Biglietteria del Museo alle ore 21 – Costo 6 € – Max 15 partecipanti – Prenotazione obbligatoria su www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it – Info tel. 0544.482838 – Il Museo è aperto anche agli individuali, senza visita guidata

Giovedì 6 e sabato 8 agosto – Il Mercato Coperto tra passato e presente – Orario dalle ore 18 alle ore 19 – Visita guidata con una guida turistica di “GUIDE IN RETE CNA” e, al termine, aperitivo “Enjoy piadina”. Partenza ore 18.00 con ritrovo dei partecipanti davanti al Mercato Coperto. Con un massimo di 15 partecipanti. In collaborazione con Guide in Rete CNA Costo: 18,00€ a persona – Prenotazione obbligatoria – Per informazioni e prenotazioni 0544 244611. E-mail: info@mcravenna.it

Giovedì 6 agosto – Alla scoperta del Patrimonio UNESCO di Ravenna – Dalle ore 21 alle ore 22.30, piazza San Francesco – Una passeggiata serale in bicicletta con FIAB Ravenna tra i monumenti Unesco con guida turistica e ingresso gratuito alla Domus dei Tappeti di Pietra offerto da FIAB Ravenna e RavennAntica – Ingresso a pagamento: 1 euro per copertura assicurativa – Prenotazione direttamente sul sito: www.fiabravenna.com- fiabravenna@gmail.com

Venerdì 7 agosto e domenica 9 agosto – Un fiore per Ravenna. Da Galla Placidia alle botteghe del mosaico – Partenza ore 17 (durata 1.30) con ritrovo dei partecipanti davanti alla Basilica di San Giovanni Evangelista – Itinerario a cura di GUIDE IN RETE CNA con visita ai laboratori KOKO MOSAICO Saranno presenti la Presidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara, e le mosaiciste aderenti al progetto “I Fiori di Ravenna” – Costo: € 8,00 a persona. Gratuito fino ai 6 anni.15 pax massimo. Il tour verrà garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti paganti. Prenotazione obbligatoria: guideinretecna@gmail.com; 338.9255590

Venerdì 7 agosto – Mosaico di Notte con apertura dei negozi e monumenti aperti (no visite guidate organizzate): Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia (apertura 21 – 23; ultimo ingresso alle 22.45 – i biglietti si possono acquistare sul posto in biglietteria oppure anticipatamente online o tramite l’ufficio prenotazioni:https://www.ravennamosaici.it/orari-e-prezzi/#biglietteria) Domus dei tappeti di pietra (apertura 20:30 – 23) – Prenotazione obbligatoria: https://info.ravennantica.it/content?lang=en

Sabato 8 agosto – Ravenna Bella di Sera – visite guidate in musica con partenza dallo IAT in piazza San Francesco 7 (3 turni: ore 20:30, 21 e 21:30) – Itinerari di visita alla scoperta della città, con intrattenimento musicale finale “Io che amo solo te” – omaggio ai cantautori italiani da Endrigo a Iannacci, a cura di Ensemble Mariani, presso Giardini della Provincia di Ravenna – Costo 5 € – Max 15 partecipanti – Prenotazione obbligatoria su www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it – Info tel. 0544.482838

Domenica 9 agosto – Ravenna Bella di Sera – visite guidate in musica con partenza dallo IAT in piazza San Francesco 7 (3 turni: ore 20:30, 21 e 21:30) – Itinerari di visita alla scoperta della città, con intrattenimento musicale finale di “Sonati ma non troppo – Duo Sconcerto”, a cura di Ensemble Mariani, presso Palazzo Rasponi dalle Teste – Piazza Kennedy 12 – Costo 5 € – Max 15 partecipanti – Prenotazione obbligatoria su www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it – Info tel. 0544.482838

VISITE GUIDATE NEI LIDI

Marina di Ravenna e Marina Romea – Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 agosto – Summertime tour: sulle tracce dei set della 1° stagione – Ore 17.30 – 19.30 – Partenza presso Hotel Alba a Marina di Ravenna – Piazza Dora Markus – Tour in bicicletta alla scoperta delle location dei set, luoghi delle riprese della serie televisiva di “Summertime”. La pedalata si svolgerà tra le località di Marina di Ravenna e Marina Romea e per chi vorrà, si concluderà con un rinfrescante aperitivo a base di pesce fritto. A pagamento, tutte le informazioni sui costi e modalità di prenotazione su: www.ravennaexperience.it – info@ravennaincoming.it – guideinretecna@gmail.com 334 3664199

Marina di Ravenna – Sabato 8 e domenica 9 agosto – Marina di Ravenna un sogno: tra valli, Pineta e Mare – Orario sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 12 – Esclusioni in bicicletta con partenza dal parcheggio scambiatore – Progetto Proloco Marina di Ravenna – www.marinadiravenna.org – pagina fb prolocomarinadiravenna

Marina di Ravenna – Venerdì 7 agosto – Visita guidata alla scoperta dei bunker di Marina di Ravenna – Ore 19 – Ex Stabulario Viale delle Nazioni, 8 – fb prolocodimarinadiravenna

VISITE GUIDATE IN NATURA

Lido di Dante – La Pineta salvata. Omaggio a Paolo e Francesca – Da lunedì 3 agosto a domenica 9 agosto escluso il sabato – Lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 partenza ore 7.00 / Venerdì 7, domenica 9 partenza ore 8.30 / Sabato 8 escluso – Visite guidate all’interno della Pineta Ramazzotti a cura del Servizio Turismo del Comune di Ravenna in collaborazione con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina Terme – Ravenna, la delegazione del Fondo Ambiente Italiano di Ravenna e Dante in Rete. Ritrovo presso il parcheggio di Viale Guido del Duca, Lido di Dante. Costo 5 € a persona. Prenotazione obbligatoria. Le visite vengono svolte con un massimo di 15 partecipanti per gruppo, nel rispetto delle misure anti Covid. I partecipanti devono essere muniti di mascherina e indossare abbigliamento adeguato all’escursione. Informazioni e prenotazioni: www.ravennaexperience.it

Lido di Classe – Lunedì 3 agosto – Festival Naturae – Visita Guidata: “O tu aurora portami la luce”: il risveglio della pineta – Ore 5. Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole. Escursione a piedi nella Riserva Naturale Statale e duna costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano con Paolo Benini, Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina RA, in collaborazione con il Comitato Cittadino di Lido di Classe. Massimo 15 persone munite di mascherine – Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria 340-3553816

Lido di Classe – Giovedì 6 agosto – Festival Naturae – Visita Guidata: “In bicicletta nelle terre selvagge: Cubo Magico – Pineta di Classe” – Ore 8.30. Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole Torraccia – Foce Bevano. Rientro previsto ore 13, in collaborazione con il Comitato Cittadino di Lido di Classe. Massimo 15 persone munite di mascherine. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria 338- 4335925

THINK PINK: LA SETTIMANA DEL FENICOTTERO

Lunedì 3 agosto – Ore 19 – In canoa al tramonto sul Bevano – Centro visite cubo magico Bevanella, via Canale Pergami, 80 – Savio – Un’escursione guidata in canoa lungo il torrente Bevano al calar del sole, per ammirare paesaggi unici circondati dai suoni della natura. Un’esperienza unica da non perdere, organizzata in occasione della settimana della notte rosa. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 20 – http://shop.atlantide.net/

Martedì 4 agosto – Ore 17 – La foresta allagata – Punto di ritrovo parcheggio di Punte Alberete lungo la S.S. 309 Romea – Escursione a piedi nella Foresta Allagata di Punte Alberete, un’oasi naturalistica protetta situata a circa 10 km a nord di Ravenna. Un paesaggio unico nel suo genere. L’oasi è un’importante zona umida di riproduzione dell’avifauna, in particolare degli Aironi e ospita la più grande colonia di Garzette d’Italia. Nel biglietto è incluso un binocolo individuale. Durata ore 2 – Quota di partecipazione € 6 – http://shop.atlantide.net/

Martedì 4 agosto – Ore 17 – Al calar del sole con i fenicotteri – Museo Natura – via Rivaletto, 25 – S. Alberto – Una pedalata al calar del sole lungo le Valli meridionali di Comacchio, tra panorami di acqua e cielo e distese di fenicotteri. Accompagnati dalle nostre guide, scopriremo insieme i segreti di questi ambienti, caratterizzati da specchi d’acqua, dove sarà possibile ammirare centinaia di fenicotteri rosa. L’attraversamento del fiume Reno a bordo del caratteristico traghetto ci permetterà di raggiungere questo luogo magico, dove muniti di binocolo potremo osservare le diverse specie che popolano questo ambiente. Nel biglietto è incluso il noleggio bici e il costo del traghetto. Per celebrare la ricorrenza della morte di Anita Garibaldi, è prevista una sosta nella casa museo a lei dedicata, in località Mandriol. Quota di partecipazione € 15. Durata, ore 3 – http://shop.atlantide.net/

Mercoledì 5 agosto – Ore 16 – Fenicottero Day – Museo Natura – Via Rivaletto, 25 – S. Alberto – Una giornata dedicata alle peculiarità del fenicottero, con avvistamento e osservazione nelle Valli meridionali di Comacchio. Escursione a piedi con i bambini nelle Valli di Comacchio per osservare i fenicotteri, a seguire, laboratorio per bambini – origami a fenicottero. Durata 2 ore e 30 – Quota di partecipazione € 8 – http://shop.atlantide.net/

Mercoledì 5 agosto – Ore 19 – Romantica Boscoforte – escursione al tramonto a Boscoforte – Punto di ritrovo: presso il cancello di Boscoforte (dal Traghetto di S. Alberto, lato Comacchio, proseguire sulla strada sterrata in direzione Est, dopo circa 700 metri il cancello si trova sulla sinistra) – Escursione a piedi all’interno della Penisola di Boscoforte al calar del sole, nel cuore delle Valli di Comacchio, nel Parco del Delta del Po. Questo angolo di paradiso è un antico cordone dunoso formatosi in epoca etrusca e preservato da anni di chiusura al pubblico, che hanno permesso una ricchissima biodiversità di specie. L’incontro suggestivo e inaspettato è quello con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato brado su questo lembo di terra così antico e suggestivo. Quota di partecipazione € 8. Durata 1 ora e 30 – http://shop.atlantide.net/

Giovedì 6 agosto – Ore 16 – In barca sul Bevano – Centro visite cubo magico Bevanella, via Canale Pergami, 80 – Savio – A Savio, vicino a Ravenna, per vivere un’escursione in barca sul Torrente Bevano, tra le Oasi Ortazzo e Ortazzino, immersi in un ambiente quasi incontaminato del Parco del Delta del Po. È prevista una sosta presso la duna in zona foce Bevano, punto privilegiato per ammirare il paesaggio e le specie animali che lo popolano, con uno sguardo che spazia dalla Pineta di Classe al mare. A seguire aperitivo a base di prodotti del territorio a cura dell’Agriturismo la Casina. Quota di partecipazione € 20 – http://shop.atlantide.net/

Giovedì 6 agosto – Ore 17 – Nel cuore dell’antica pineta: wild experience – Parcheggio all’ingresso della Pineta di S. Vitale

Passeggiata naturalistica all’interno della Pineta San Vitale, una delle più antiche pinete ravennati. A tutti i partecipanti sarà fornito un binocolo per le osservazioni naturalistiche. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 6 – http://shop.atlantide.net/

Giovedì 6 agosto – Ore 19 – Passeggiata nelle Valli in rosa – Ritrovo al Museo Natura – Via Rivaletto, 25 S. Alberto – Partendo da Sant’Alberto, si andrà in passeggiata lungo l’argine del fiume Reno, per osservare le Valli meridionali di Comacchio e la magia di questi ambienti d’acqua e cielo, abitati da tantissime specie di uccelli. Con un binocolo si potrà fare birdwatching, ammirando distese di fenicotteri rosa. Ideale per gli amanti della fotografia naturalistica. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 6 – http://shop.atlantide.net/

Venerdì 7 agosto – Ore 16 – In barca sul Bevano – Centro visite cubo magico Bevanella, via Canale Pergami, 80 – Savio – A Savio, vicino a Ravenna, per vivere un’escursione in barca sul Torrente Bevano, tra le Oasi Ortazzo e Ortazzino, immersi in un ambiente quasi incontaminato del Parco del Delta del Po. È prevista una sosta presso la duna in zona foce Bevano, punto privilegiato per ammirare il paesaggio e le specie animali che lo popolano, con uno sguardo che spazia dalla Pineta di Classe al mare. A seguire aperitivo a base di prodotti del territorio a cura dell’Agriturismo la Casina. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 20 – Info http://shop.atlantide.net/

Sabato 8 agosto – Ore 16 – In barca sul Bevano – Centro visite cubo magico Bevanella, via Canale Pergami, 80 – Savio – A Savio, vicino a Ravenna, per vivere un’escursione in barca sul Torrente Bevano, tra le Oasi Ortazzo e Ortazzino, immersi in un ambiente quasi incontaminato del Parco del Delta del Po. È prevista una sosta presso la duna in zona foce Bevano, punto privilegiato per ammirare il paesaggio e le specie animali che lo popolano, con uno sguardo che spazia dalla Pineta di Classe al mare. A seguire aperitivo a base di prodotti del territorio a cura dell’Agriturismo la Casina. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 20 – http://shop.atlantide.net/

Sabato 8 agosto – Ore 16 – La pedalata dei fenicotteri – Museo Natura – Via Rivaletto, 25 – S. Alberto – Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po e per ammirare distese di fenicotteri rosa. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale e il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Nel biglietto è incluso il noleggio bici. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 12 – http://shop.atlantide.net/

Sabato 8 agosto – Ore 17 – La foresta allagata – Punto di ritrovo parcheggio di Punte Alberete lungo la S.S. 309 Romea- Escursione a piedi nella Foresta Allagata di Punte Alberete, un’oasi naturalistica protetta situata a circa 10 km a nord di Ravenna. Un paesaggio unico nel suo genere. L’oasi è un’importante zona umida di riproduzione dell’avifauna, in particolare degli Aironi e ospita la più grande colonia di Garzette d’Italia. Nel biglietto è incluso un binocolo individuale. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 6 – http://shop.atlantide.net/

Domenica 9 agosto – Ore 7 – L’alba nelle Valli rosa – Museo Natura – Via Rivaletto, 25 – S.Alberto – Partendo da Sant’Alberto, si andrà in passeggiata lungo l’argine del fiume Reno, per osservare le Valli meridionali di Comacchio e la magia di questi ambienti d’acqua e cielo, abitati da tantissime specie di uccelli. Con un binocolo si potrà fare birdwatching, ammirando distese di fenicotteri rosa. Ideale per gli amanti della fotografia naturalistica.Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 6 – http://shop.atlantide.net/

Domenica 9 agosto – Ore 10 – In canoa sul Bevano – Centro visite cubo magico Bevanella, via Canale Pergami, 80 – Savio – Avventuroso tour guidato in canoa sul torrente Bevano, in uno scenario naturalistico tra i più affascinanti del Parco del Delta del Po, con un panorama che spazia dalla Pineta di Classe, alle Oasi Ortazzo e Ortazzino. Dopo il 15 luglio si avrà la possibilità di arrivare fino alla spiaggia. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 20 – http://shop.atlantide.net/

Domenica 9 agosto – Ore 10 – La pedalata dei fenicotteri – Museo Natura – Via Rivaletto, 25 – S. Alberto – Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po e per ammirare distese di fenicotteri rosa. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale e il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Nel biglietto è incluso il noleggio bici.Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 12 – http://shop.atlantide.net/

Domenica 9 agosto – Ore 16 – In barca sul Bevano – Centro visite cubo magico Bevanella, via Canale Pergami, 80 – Savio – A Savio, vicino a Ravenna, per vivere un’escursione in barca sul Torrente Bevano, tra le Oasi Ortazzo e Ortazzino, immersi in un ambiente quasi incontaminato del Parco del Delta del Po. È prevista una sosta presso la duna in zona foce Bevano, punto privilegiato per ammirare il paesaggio e le specie animali che lo popolano, con uno sguardo che spazia dalla Pineta di Classe al mare. A seguire aperitivo a base di prodotti del territorio a cura dell’Agriturismo la Casina. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 20 – http://shop.atlantide.net/

Domenica 9 agosto – Ore 16 – La pedalata dei fenicotteri – Museo Natura – Via Rivaletto, 25 – S. Alberto – Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po e per ammirare distese di fenicotteri rosa. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale e il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Nel biglietto è incluso il noleggio bici. Durata 2 ore – Quota di partecipazione € 12 – http://shop.atlantide.net/

GLI APPUNTAMENTI CULTURALI

Classe – Tutta la settimana – Tesori ritrovati. Il banchetto di Bisanzio a Ravenna – Mostra – Orario tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 – Biglietto unico € 5 – www.classisravenna.it

Ravenna – Lunedì 3 agosto – FraternitArte: la bellezza salverà il mondo, Odisea – Ore 19.30, ingresso parcheggio Via Port’Aurea, 15 – max 100 persone sedute – Spettacolo teatrale con Roberto Magnani in collaborazione con il Teatro delle Albe, organizzato da Fraternità San Damiano – A pagamento. In caso di maltempo gi eventi saranno organizzati nel Convento, ingresso in Via Oberdan 6 – max 70 persone – www.fraternitasandamiano.it

Lido Adriano – Lunedì 3 agosto – Scuola di ballo per tutte le età – Ore 21, piazza Vivaldi – Lido Adriano – Per tutta la settimana verra’ allestita in tutta la località con palloncini e drappeggi di color rosa, comprese anche le attività commerciali. www.prolocolidoadriano.it – www.prolocolidoadriano.it

Ravenna – Mercoledì 5 agosto – FraternitArte: la bellezza salverà il mondo Brass / Wind & Friends – Ore 19.30 Ingresso parcheggio Via Port’Aurea, 15 – max 100 persone sedute – Concerto musicale degli allievi dell’Istituto Superiore Musicale G. Verdi di Ravenna organizzato dalla Fraternità San Damiano – A pagamento. In caso di maltempo glieventi saranno organizzati nel Convento, ingresso in Via Obertdan 6 – max 70 persone – Info: www.fraternitasandamiano.it

Marina di Ravenna – Mercoledì 5 agosto – Capit Incontra – Il borghese diffidente. Vita e certezze di Pellegrino Artusi – Ore 21, bagno Luana Beach Via Lungomare 80 – Marina di Ravenna – Paolo Cortesi presenta aspetti poco conosciuti del carattere di Pellegrino Artusi – Ingresso libero – www.capitra.it

Ravenna – Giovedì 6 agosto – FraternitArte: la bellezza salverà il mondo: Nel nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia – The sky over Kibera – Ore 19.30, ingresso parcheggio Via Port’Aurea, 15 – max 100 persone sedute – Spettacolo teatrale con Marco Martinelli, organizzato dalla Fraternità San Damiano – A pagamento. In caso di maltempo gli eventi saranno organizzati nel Convento, ingresso in Via Oberdan 6 – max 70 persone – Info: www.fraternitasandamiano.it

Classe – Giovedì 6 agosto – Classe al chiaro di luna – Ivano Marescotti – Andrà tutto stretto – Accademia Perduta/RomagnaTeatri – Museo Classis Ravenna – Parco Archeologico di Classe, via Classense 29, Classe – Ravenna – Ore 21 – Apertura cancelli ore 20 – La pandemia ci ha bloccato in casa per mesi, ci ha permesso di sperimentare le nuove tecnologie per lavoro e di riscoprire alcuni valori del passato, non ultimo la passione per il buon cibo e per le tradizion culinarie familiari. E in casa “us megna bén”, tanto da trasformare l’illusorio motto “Andrà tutto bene” in “Andrà tutto stretto”. A pagamento. www.classealchiarodiluna.it

Classe – Venerdì 7 agosto – Classe al chiaro di luna – ScrittuRa Festival – La sconfitta dell’Occidente raccontata da Domenico Quirico – Museo Classis Ravenna – Parco Archeologico di Classe, via Classense 29, Classe – Ravenna – Ore 21, apertura cancelli ore 20 – Il mito dell’Occidente, faro culturale dall’antica Grecia agli Stati Uniti sembra essere sulla via del tramonto. Le certezze, che avevano fatto la gloria delle nostre società, si sono ristrette, sgretolate; l’infinito proclamato da superbe espressioni, quali globalizzazione e società liberale, è scomparso, divorato dalla minutaglia degli insuccessi e delle ritirate. Ingresso libero. – www.classealchiarodiluna.it

Lido Adriano – Sabato 8 agosto – Le Fontane in concerto – Ore 22, piazza Vivaldi – Lido Adriano – Spettacolo di giochi di luce e acqua con le fontane in concerto del gruppo Naldys, le più grandi disponibili in italia – Per tutta la settimana verra’ allestita in tutta la località con palloncini e drappeggi di color rosa, comprese anche le attività commerciali. www.prolocolidoadriano.it

Ravenna – Domenica 9 agosto – Un mare di solidarietà – Alba Musicale con Femmefolk – Spettacolo di beneficenza – Ore 5.30, bagno Corallo Beach

CONCERTI MUSICALI

Punta Marina – Lunedì 3 agosto – Spiagge Soul – Una sera con …. Bob Marley – Ore 22, Bagno Kuta – Viale C. Colombo, Stabilimento n. 6 – Punta Marina – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Classe – Martedì 4 agosto – Classe al chiaro di luna – Concerto tributo a Vasco Rossi – Blasconvolti Vasco Tribute – Museo Classis Ravenna – Parco Archeologico di Classe, via Classense 29, Classe – Ore 21, apertura cancelli ore 20 – Un viaggio tra i colori e le atmosfere di Vasco Rossi. Alle tastiere, Mimmo Camporeale, storico tastierista di Vasco e fondatore della Steve Rogers Band. A pagamento. www.classealchiarodiluna.it

Marina di Ravenna – Martedì 4 agosto – Spiagge Soul – Classica Orchestra Afrobeat plays Fela Kuti – Ore 22, Bagno Peter Pan – Viale delle Nazioni, 260, Marina di Ravenna (RA) – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Ravenna – Mercoledì 5 agosto – Jazz dal territorio: Jazz sotto al portico di piazza San Francesco – Ore 19.30 Piazza S. Francesco – Concerto all’ora dell’aperitivo sotto il portico di Piazza San Francesco – Trio jazz: i più famosi standard degli anni ’50 e ’60 – Ingresso gratuito – Caffè Pasticceria Palumbo 0544.201377

Lido Adriano – Mercoledì 5 agosto – Luca Bergamini e la sua grande Orchestra – Ore 21, piazza Vivaldi – Lido Adriano – Per tutta la settimana verra’ allestita in tutta la località con palloncini e drappeggi di color rosa, comprese anche le attività commerciali. www.prolocolidoadriano.it

Ravenna – Mercoledì 5 agosto – Mosaici di Note 2020 – Musica in Borgo: rassegna musicale – Mozart e Beethoven: due geni a confronto – Ore 21.15, chiesa di San Rocco – Via Castel S. Pietro, 26 – Ravenna – I quintetti per Fiati e Pianoforte: concerto strumentisti dell’Orchestra Alighieri, Luigi Lidonnici (oboe), Agide Brunelli (clarinetto) Franco Perfetti (fagotto), Maikol Cavallari (corno) Martina Durdi (pianoforte) collaborazione con la parrocchia di San Rocco e l’Orchestra della Cappella Musicale di San Francesco. Fb mosaici sonori

Marina di Ravenna – Mercoledì 5 agosto – Spiagge Soul – Ore 22, Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Marina di Ravenna – Giovedì 6 agosto – Spiagge Soul – Ore 10, Capitello Madonna del Silenzio – Pineta di Marina di Ravenna (Ra) – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Ravenna – Giovedì 6 agosto – Ravenna Jazz – Michael League & Bill Laurance – Ore 21, Rocca Brancaleone – Via Brancaleone – Concerto jazz Michael League (contrabbasso) Bill Laurance (pianoforte) – Per informazioni: Jazz Network/Crossroads: 0544-405666 – A pagamento, prezzo unico € 12, prenotazione on line – info@jazznetwork.it, www.crossroads-it.org, www.jazznetwork.it

Marina di Ravenna – Giovedì 6 agosto – Spiagge Soul – Baba Sissoko “Mediterranean Blues” (ML/CM/ITA) – Ore 22, Bagno Peter Pan – Viale delle Nazioni, 260, Marina di Ravenna (RA) – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Marina di Ravenna – Venerdì 7 agosto – Spiagge Soul – Ore 10, Capitello Madonna del Silenzio – Pineta di Marina di Ravenna (Ra) – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Ravenna – Venerdì 7 agosto – Jazz dal territorio: Jazz sotto al portici di piazza San Francesco – Viaggio nella musica latino-americana – Ore 19.30 – Concerto all’ora dell’aperitivo sotto il portico di piazza San Francesco – Viaggio nella musica latino-americana: Duo STRIAGO (Conservatorio “Maderna” di Cesena), con Pietro Agosti – chitarra, contrabbasso e Mario Strinati chitarra, violoncello – Ingresso gratuito – Caffè Pasticceria Palumbo 0544.201377

Lido di Classe – Venerdì 7 agosto – Les Soirées Musicales – Stagione di Musica da camera a Lido di Classe – Ore 21, sagrato della chiesa di Viale Vespucci, Lido di classe, organizzato da Emilia-Romagna Concerti – Concerto con Filippo Castelluzzo (pianoforte) – musiche di Bach, Franck e Rachmaninov – Ingresso libero fino ad esaurimento posti – www.emiliaromagnaconcerti.com/events/

Lido Adriano – Venerdì 7 agosto – Aironi Bianchi – Ore 21, piazza Vivaldi – Lido Adriano – Concerto cover band ufficiale dei Nomadi. Per tutta la settimana verra’ allestita in tutta la località con palloncini e drappeggi di color rosa, comprese anche le attività commerciali. www.prolocolidoadriano.it

Marina di Ravenna – Venerdì 7 agosto – Spiagge Soul – Ore 22, Finisterre Beach Viale delle Nazioni, 242/c, 48122 Marina di Ravenna – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Marina di Ravenna – Sabato 8 agosto – Spiagge Soul – Ore 06, spiaggia libera presso Finisterre Beach Viale delle Nazioni, 242/c, Marina di Ravenna – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Marina di Ravenna – Sabato 8 agosto – Spiagge Soul – Ore 22, Oasi Beach Viale della Pace, 462 – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it

Casalborsetti – Sabato 8 agosto – Notte Rosa in Musica – Ore 20.30, Zocalo Cafè @ Piazza Marradi Casalborsetti – Duo Live tutto al Femminile Tastiere e Voce – Street Food Corner e Mercatini – Ingresso gratuito – Info: 3382625634

Ravenna – Sabato 8 agosto – Le voci del Delta: concerto gratuito dei Bevano Est, passeggiata e colazione – Ore 6, centro visite Cubo Magico Bevanella – Costo € 8 (passeggiata, colazione e concerto). Solo per il concerto gratuito, occorre comunque prenotare il posto – Via Canale Pergami 80 – Savio – Prenotazione obbligatoria. www.atlantide.net/levocideldelta

Lido Adriano – Domenica 9 agosto – Le Comete di Romagna – Ore 21, piazza Vivaldi – Lido Adriano – Concerto di Giampaolo e Mila, gruppo di ballo. Per tutta la settimana verra’ allestita in tutta la località con palloncini e drappeggi di color rosa, comprese anche le attività commerciali. www.prolocolidoadriano.it

Punta Marina – Domenica 9 agosto – Spiagge Soul – Ore 22, Bagno Kuta V.le C Colombo, Stabilimento n. 6, 48020 Punta Marina RA – Concerto di musica soul a cura di Spiagge Soul / Associazione Blues Eye – Ingresso gratuito – www.spiaggesoul.it