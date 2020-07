Voltana di Lugo. Tornano i concerti in Villa Cacciaguerra Ortolani: tre appuntamenti e una mostra con concorso a premi

Tornano anche quest’estate, a partire dal 23 luglio 2020, i Concerti in Villa di Voltana di Lugo, con tre appuntamenti a Villa Cacciaguerra Ortolani e uno al Santuario della Beata Vergine dell’Arginino. In attesa dei tradizionali appuntamenti musicali è intanto già allestita nelle vetrine degli esercizi di Voltana la mostra fotografica “Volti di Casa Nostra”, a cura di Mirco Villa, costituita da 29 pannelli fotografici che rappresentano una minima parte dell’immenso archivio fotografico di Elio Foschini e Paolo Cavani, che hanno conseguito importanti riconoscimenti a livello nazionale.

Alla mostra è legato un concorso a premi che permetterà, a chi riconoscerà il maggior numero di personaggi ritratti nelle foto, di vincere un buono spesa del valore di 100 euro da utilizzare nelle attività voltanesi, seguito da un secondo e terzo premio in prodotti gastronomici. Per partecipare è necessario compilare e consegnare, entro il 12 agosto, la scheda dedicata, disponibile presso la Delegazione comunale e nei negozi di Voltana. I vincitori saranno premiati venerdì 21 agosto a Villa Ortolani, nel corso di uno degli appuntamenti della rassegna.

“L’idea del concorso – afferma Valeria Monti, presidente della Consulta di Voltana Chiesanuova Ciribella – è nata sia per far conoscere il prezioso lavoro di Elio Foschini e Paolo Cavani i quali, in decenni di attività artistica, hanno raccontato la storia della comunità voltanese, sia per valorizzare gli esercizi di Voltana. Partecipare al concorso significa, infatti, passeggiare tra le vetrine di Voltana alla scoperta delle foto da identificare e, con esse, degli esercizi che con la loro presenza sul territorio rendono questa Comunità un luogo accogliente e piacevole nel quale vivere. Ad essi va il nostro ringraziamento e a tutti i cittadini un invito a sostenere le nostre attività”.

I “Concerti in Villa” prendono il via giovedì 23 luglio, a Villa Cacciaguerra Ortolani con l’esibizione di Centotrecento Ensemble in “Menestrelli e Piffari, i musicisti misteriosi”, nell’ambito della rassegna “I Luoghi dello Spirito e del Tempo”. La prenotazione è obbligatoria sul sito collegiummc.racine.ra.it.

Sabato 1 agosto alle 6, nell’ambito del Lugo Music Festival, presso il Santuario della Beata Vergine dell’Arginino (via Comunetta) arriva il Concerto all’alba con il contralto Daniela Pini accompagnata dagli LMF String Ensemble. I biglietti si possono acquistare presso la Tabaccheria Pimpinella di via Baracca, a Lugo, oppure su www.vivaticket.com al costo di 7 euro.

Venerdì 21 agosto Michele Fenati presenta a Villa Ortolani “L’istrione. L’arte, la poesia, il teatro di Charles Aznavour”. Con Michele Fenati (voce e chitarra) si esibiranno Vincenzo Fabbri al pianoforte, Nicoletta Bassetti al violino e Daniela Moroncelli al violoncello. Nel corso del concerto verranno resi noti i vincitori del concorso “Volti di Casa Nostra”.

Venerdì 28 agosto, si conclude la rassegna con “Rossini vs Mozart” degli Est (Electric String Trio), composto da Nicola Nieddu al violino, Antonio Cortesi al violoncello e Luca di Chiara al contrabbasso. I Concerti in Villa sono organizzati dalla Consulta di Voltana Chiesanuova Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e il Centro sociale Ca’ Vecchia.